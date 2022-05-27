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Всё меньше американцев хотят применения санкций в ущерб себе
Associated Press-NORC провела очередной социологический опрос на тему: Как вы относитесь к Санкция против России?
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  Люди в Соединенных Штатах всё больше начинают сомневаться в необходимости санкций против России за ее «специальную военную операцию» на территории Украины, если это приводит к негативным последствиям для экономики самих США, поскольку, по результатам опроса, их беспокоит безудержная инфляция и ряд других проблем.


  Проводился опрос исследовательским центром по связи с общественностью Associated Press-NORC, результат показал, что 51% граждан соединенных штатов, не поддерживают санкции, которые бьют по своему же благополучию, в то время как 45% из них считают, что более важным приоритетом для страны должны быть настолько эффективные санкции в отношении России, насколько это возможно.
Результаты были обратными по сравнению с предыдущими опросами. Например, 55 процентов опрошенных взрослых американцев заявили, что приоритетно должно быть наложить максимально возможное количество санкций в отношении России в марте, вскоре после начала конфликта. Сдвиги в отношении санкций отражают то, что изменения цен на многие товары, такие как газ, бензин и другие товары начинают смущать всё больше американцев
Растущее беспокойство так же влияет на рейтинг президента США Джо Байдена, который усугубляет происходящее картину дополнительным финансированием, с оценкой в 40 миллиардов долларов для военной помощи Украине.

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  США и европейские страны ввели несколько пакетов санкций против Российской Федерации, включая отключение крупных банков от глобальных операций и запрет на ввоз российской нефти. Стоит отметить, что Российская на нефть приходится лишь незначительная часть от общего импорта энергоносителей в Штаты, запрет США на нее был скорее символический, сложнее с этим приходится европейским странам, та же Германия потребляет больше 50% энергоносителей импортируемых из России. Проблемы с цепочками поставок также осложняют ситуацию и лишь способствуют повышению цен.

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#санкции #сша #европа #экономика #нефть #социальный рейтинг #росссия #эмбарго
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