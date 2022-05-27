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За последнюю неделю мы наблюдали несколько новостей, которые прямо повлияли на курсы валют: это и упомянутый ранее указ президента о выручке экспортёров, и снижение ключевой ставки ЦБ, так еще стало известно о разрешении откладывать вопрос конвертации поступающей валюты от экспорта на период до 120 дней. Напомним, после принятия данной инициативы, экспортёры были обязаны переводить львиную долю своей выручки в рубли, и давалось на это три дня, далее 19 апреля было повышение срока конвертации до 60 дней, и вот на сегодня разрешено хранить уже 120 дней. Казалось бы, ну и что здесь такого, поменялись сроки и поменялись? Проблема в том, что эти 120 дней пересекают дату 9 сентября 2022 года, предварительно к этой дате Центральный Банк Российской Федерации планирует снять все ограничения, поддерживающие курс рубля, ожидаемо, в этот момент курс доллара должен будет подрасти, до этого времени экспортёры могут спокойно держать большую часть валюты, не продавая её на рынке, соответственно давление на доллар оказываться уже не будет.
К сожалению, это негативно сказывается на рынке комплектующих: на фоне роста доллара к рублю, выросли и цены на видеокарты, есть ощущение, что на этой неделе мы увидели дно рынка. К примеру: видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 3070 на данный момент стоит 89,690 рублей
Еще вчера эту модель можно было приобрести за 77,990 рублей, причем это была самая низкая цена за последний год, и тут опять 12,000 плюсом.
Само собой такой же скачок не обошел и флагманские модели: Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3080TI поднялась до 156,390 рублей
Эту же модель в четверг продавали по 135,990, цена поднялась чуть больше 20 тысяч рублей, хочется надеяться, что мы хотя бы зависнем на этой отметке, но больше всего возмущает факт такого резкого роста вслед за долларом, и столь медленного и неохотного снижения цены, после его обвала.
Так же рынок в ожидании комментариев от разработчиков Ethereum, в случае переноса слияния стоит ожидать дополнительного поднятия цены, хоть сроки окупаемости и являются гигантскими, но рынок на такое заявление однозначно отреагирует.