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Игровой ноут Corsair на платформе AMD с экраном 16" 240Hz выйдет в июле

Широко известная среди производителей комплектующих фирма Corsair представила ноутбук Voyager a1600 AMD Advantage Edition
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  Как можно понять из названия (AMD Advantage Edition) под капотом данного зверя установлены: процессор Ryzen 6000-ой серии, в паре с графическим ускорителем Radeon 6800M. Варианта будет два; отличаться будут в процессорах, старшая модель получит Ryzen 9 6900HS, а младшая Ryzen 7 6800HS, в остальном характеристики идентичны: одинаковые видеоадаптеры, 64ГБ оперативной памяти DDR5 от Corsair, до 2ТБ встроенной памяти, дисплей 16 дюймов с разрешением QHD и развёрткой экрана в 240 Герц, продвинутая система охлаждения для поддержания низких температур, подсветка RGB для каждой клавиши, веб камера с разрешением FullHD. Имеющиеся порты: два Thunderbolt 3, один Type-C, один Type-A, один кардридер SDXC 7.0 и 3,5.

   Так же у ноутбука имеется универсальная панель из десяти сенсорных кнопок, доступных даже при закрытом устройстве. Панель можно настраивать, но полный функционал пока не раскрыт. Разрабатывалось устройство совместно с самой компанией Advanced Micro Devices, главный архитектор ПО компании AMD отметил, что данный ноутбук разработан, как мобильное потоковое решение. Грубо говоря, устройство хорошо подойдёт для стримеров, которым необходимо часто менять локацию.

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  Ориентировочная дата выхода июль 2022 года. Цены так же пока предварительные: старшая модель с Ryzen 9 6900HS-2999,99 USD, младшая модель с Ryzen 7 6800HS-2699,99 USD.

  

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amd ryzen radeon corsair ноутбук анонс игровой
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