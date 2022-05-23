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Во время визита в дружественную Японию, на вопрос журналиста: Будете ли вы военным путём защищать Тайвань в случае вторжения? Джо Байден ответил прямо: Да. Тем самым президент Соединенных Штатов Америки дал понять, что выступит против Китая, в случае попытки взятия под контроль тайваньского острова.
Тайвань - незаживающая рана для Китая, вопрос единства для поднебесной особо острый, тем более в нынешнее время. Учитывая, что любое высказывание на политической арене несёт глубокий смысл, данное заявление можно рассматривать как брошенный вызов, либо угрозу в сторону Китая. С другой стороны, как это уже не раз бывало, можно ожидать выступления одного из его заместителей, в котором он объяснит, что старик совсем не это хотел сказать, на самом деле он имел в виду, что речь шла не о вооруженном, а о дипломатическом вмешательстве. Последние месяцы примерно так и бывает.
Однако, сам факт подобного высказывания уже разносится на информационном пространстве, и, очевидно, реакция со стороны китайского МИД не заставит себя ждать. Действительно, в Китае нет сомнений в единстве с Тайванем, доминирующее большинство уверено, что воссоединение острова с материковым Китаем будет, для начала попытка мирного решения вопроса, а при необходимости с применением силы.