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С сегодняшнего дня Центральный Банк России разрешил продавать наличную иностранную валюту, однако, эти послабления не коснулись евро и доллара, на оставшиеся валюты ограничения будут сняты 9 сентября. Есть мнение экспертов, что это сделано специально, подтолкнуть граждан использовать исключительно национальные валюты в поездках по дружественным странам, к примеру в том же Китае, Индии или ОАЭ, так сказать, вычеркнув доллар, как универсальный инструмент. Тем самым подготавливая граждан к новому миропорядку, в котором не будет одного глобального гегемона.
На укрепление рубля могла повлиять информация о наращивание поставок российской нефти в Индию, стоит отметить, что в связи с санкциями экспорт энергоносителей в Китай и Индию производится с небольшой скидкой. Так же в Индии появилась необходимость в 30-процентном увеличении поставок угля, из-за проблем с электроэнергией. Если в стране примут решение о наращивании поставок, закупки будут производиться у российских компаний, что опять же, учитывая отсутствие факторов для укрепления доллара, толкнёт его вниз.
Так же на мировой арене всё складывается негативно для Европы, на полях Франции рекордная засуха, посевная сорвана, напомним, Франция занимает лидирующее место в Евросоюзе по производству зерновых. Россия ранее сократила свои поставки пшеницы, санкции, ничего не поделать, о возможном увеличении поставок заявляет Нью-Дели, но этого не хватит, большая надежда возлагается на украинскую пшеницу, но и тут есть нюансы по вывозу, для беспрепятственного вывоза необходимо договариваться с главой Российской Федерации. Так же идёт диалог о возобновлении поставок зерна из РФ, условием возобновления торговли выступает снятие части санкций. В целом такая картина опять таки усиливает положение России на мировом рынке.