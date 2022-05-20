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  С сегодняшнего дня Центральный Банк России разрешил продавать наличную иностранную валюту, однако, эти послабления не коснулись евро и доллара, на оставшиеся валюты ограничения будут сняты 9 сентября. Есть мнение экспертов, что это сделано специально, подтолкнуть граждан использовать исключительно национальные валюты в поездках по дружественным странам, к примеру в том же Китае, Индии или ОАЭ, так сказать, вычеркнув доллар, как универсальный инструмент. Тем самым подготавливая граждан к новому миропорядку, в котором не будет одного глобального гегемона. 

  На укрепление рубля могла повлиять информация о наращивание поставок российской нефти в Индию, стоит отметить, что в связи с санкциями экспорт энергоносителей в Китай и Индию производится с небольшой скидкой. Так же в Индии появилась необходимость в 30-процентном увеличении поставок угля, из-за проблем с электроэнергией. Если в стране примут решение о наращивании поставок, закупки будут производиться у российских компаний, что опять же, учитывая отсутствие факторов для укрепления доллара, толкнёт его вниз.

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  Так же на мировой арене всё складывается негативно для Европы, на полях Франции рекордная засуха, посевная сорвана, напомним, Франция занимает лидирующее место в Евросоюзе по производству зерновых. Россия ранее сократила свои поставки пшеницы, санкции, ничего не поделать, о возможном увеличении поставок заявляет Нью-Дели, но этого не хватит, большая надежда возлагается на украинскую пшеницу, но и тут есть нюансы по вывозу, для беспрепятственного вывоза необходимо договариваться с главой Российской Федерации. Так же идёт диалог о возобновлении поставок зерна из РФ, условием возобновления торговли выступает снятие части санкций. В целом такая картина опять таки усиливает положение России на мировом рынке.

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