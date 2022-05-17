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На укрепление отечественной валюты моментально отреагировали российские магазины электроники и бытовой техники. Подешевел ряд товаров, среди которых и наши, во всех смыслах дорогие, видеоадаптеры. Причем, стоит отметить, цены снизились даже ниже сентябрьских отметок, даже при условии полной разблокировки ограничителя LHR на популярной линейке RTX 3000-ой серии. Отчасти это может быть связано со слухами приближающейся презентации уже более продвинутой 4000-ой линейки, но и без этого факторов хватает, тут и курс доллар, и курс ethereum, да разговоры про PoS. Главное, что карты медленно но уверенно приближаются к рекомендованным ценам.
К примеру: RTX 3060 ti Palit Dual на данный момент обходится в 73,590
В сентябре прошлого года данный экземпляр обходился в 74,990, это в аккурат перед новым витком роста цен, далее был разработан новый майнер, с более продвинутым обходом LHR, после этого цена пошла к отметке в 89,990.
Флагманская RTX 3080 TI Gigabyte Gaming OC по цене 149,990
Топовая карта буквально вчера стоила 168,990, цена снизилась на 11% разом. В сентябре она так же стоила дороже, причем на порядок, цена выстраивалась от 180 тысяч рублей.
Это что касается рынка РФ, есть более доступные, но и рискованные варианты из поднебесной: RTX 3080 IGAME ULTRA OC, с ценой в 81,297 рублей.
Тут еще сильнее влияет фактор доллара, не стоит только забывать про отсутствие гарантии на территории РФ, при какой-либо поломке, браке, выявленном по истечению спорного срока, вы устраняете проблему уже за свой счет. Если брать же видеокарты у официального дилера, в течение 3-х лет вы не беспокоитесь ни о чем, в случае с вендором Gigabyte все 4 года.