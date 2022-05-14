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Майнерам удалось преодолеть блокировку новых моделей: RTX 3080 12GB и RTX 3050
Разработчики программы "NBminer" сумели разблокировать LHR на 90 процентов для новинок от Nvidia
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  Ранее различные разработчики майнинг ПО сумели разблокировать видеокарты с функцией LHR, однако, это не работало с новыми моделями 3050 и 3080 12gb. Эти образцы до сих пор могли выдавать лишь порядка 57% своих возможностей, и вот, вышло последнее обновление под названием "NBminer v41.5". Теперь новинки выдают 90% от потенциала, бюджетная RTX 3050 выдаёт чуть более 28 MH/s, потребляя при этом в районе 80 ватт, а флагманская 3080 на 12 гигабайт видеопамяти выдавливает 110 MH/s с потреблением 320 ватт в среднем.

  К счастью, на падающем рынке, это уже не подталкивает цены на видеокарты в космос, ценовая политика в магазинах РФ уверенно снижается, на это влияет и достаточно серьезно подросшая сложность сети Ethereum, его же снижение курса до 2000 за монетку, да и плюс доллар пробивает дно, опустившись за 13 мая 2022 года до 63 рублей 84 копеек.

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  Ситуация с долларом и вовсе ломает все шаблоны, однозначно все экономисты понимают, что это так не должно работать, курс рубля постоянно растёт к доллару, даже когда американская валюта поднимается в цене по всему миру, но по факту мы вряд ли увидим в ближайшее время рост доллара. Жесткие ограничения, введённые центральным банком Российской Федерации не будут сняты до сентября месяца, так еще и с оговоркой: По ситуации. То есть, если понадобится, ограничения будут продлены на некоторый период, а учитывая тенденции, до сентября курс доллара может опуститься к отметке 50 рублей за доллар, а то и пойти еще ниже. Так что за ситуацией по этой теме стоит тщательно следить.

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