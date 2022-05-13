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В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
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  Ранее мы могли наблюдать полное исчезновение с витрин интернет-магазинов большинства видеокарт, в частности RTX с LHR блокировкой. Связано это с минувшим заявлением от майнинг-сервиса NiceHash, в котором говорилось о полной разблокировке этого самого ограничителя. Поняв что теперь LHR карты ничем не хуже стандартных, но при этом стоят на порядок дешевле, майнеры сразу же взялись заказывать оборудование, но тут произошла катастрофа в крипто-индустрии, тот же Ethereum опускался ниже 1700 долларов за монету.

  Из каталога на несколько дней пропали модели RTX 3080 10GB и RTX 3060 TI, учитывая самое выгодное соотношение цены за 1 Mh/s, варианты оказались самыми востребованными. Судя по всему в течение срока доставки, словно лавина, обрушились курсы криптовалют, что серьезно изменило сроки окупаемости.

  В совокупности с укреплением рубля к доллару до отметки в 64 за 1 доллар, окупаемость к примеру той же RTX 3080 10gb выходит в 26 месяцев. Собственно этот самый факт и отпугнул клиентов, сделавших заказы в этот период, и отказавшихся от товара, увидев красные столбики на графике. 

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