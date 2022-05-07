В преддверии праздничных выходных в России, курс доллара резко укрепился к отечественной валюте

Доллар в моменте на 6 мая 2022 года вновь превышал 70 рублей за один вечнозелёный, однако позже откатился к 69, причиной такого роста могла бы послужить реакция на ужесточение кредитной политики Федеральной Резервной Службы США. Напомним, 4 мая на заседании ФРС было объявлено о повышении базовой процентной ставки на 0,5%, эти меры предпринимаются для борьбы с растущей инфляцией. Повышение ключевой ставки увеличивает себестоимость американской валюты в отношении абсолютно всех активов, на всех рынках, это своего рода аксиома нынешнего устройства мировой финансовой системы.

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Учитывая всё вышесказанное было странным видеть после заседания ФРС обновление минимумов доллара к рублю, однако, мы помни, что на данный момент отечественная валюта играет по другим законам рынка, объём торговли невелик, среди этого небольшого объёма торгов преобладают продавцы в лице крупных экспортёров, обязанных сразу же сбрасывать валюту, что в свою очередь продавливает курс доллара вниз.

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Некоторые эксперты считают, что всё это связано с возможными рисками в праздничные дни, ближайшие 4 дня биржа в России попросту не будет работать, а учитывая сложную геополитическую ситуацию в мире, произойти может что угодно, и многие граждане на всякий случай диверсифицировались, добавив доллар в свой портфель.