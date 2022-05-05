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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Касается это конкретно флагманской линейки, в частности ряд моделей 3080 TI от различных вендоров
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ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

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  Становится всё более странным наблюдать рост цен на видеокарты конкретно в нынешних условиях, когда курсы криптовалют продолжают снижаться за счет ужесточение процентной политики ФРС, и при всё при этом снижение курса доллара к рублю. Еще 31 апреля 2022 года можно было приобрести по относительно вменяемой цене, конкретно GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti VISION OC стоил в районе 145,000 рублей, хотя казалось что вот вот цена снизится еще ниже. Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC оценивалась в 168,999.

  А вот что по данной модели доступно сегодня:


  Та же самая GIGABYTE VISION уже стоит 225,999 и той нет в наличии, имеются модели от KFA, ICHIL и ASUS TUF.  Если приобретать 3080 TI с официальной гарантией на территории России можно сэкономить покупая в Ситилинк, к примеру Palit NVIDIA GeForce RTX 3080TI GAMINGPRO доступно по цене в 159,990.

  Однако для тех кто не страшиться покупать железо без гарантии есть возможность ощутимо сбить стоимость приобретая MAXSUN RTX 3080Ti Turbo X3 из Китая за 100,000-110,000 рублей

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RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
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По факту это тот же вариант Palit Gamingpro выпущенный для китайского рынка, то же самое охлаждение, та же самая компонентная база, кулера, бэкплэйт, различия в основном в дизайне. Можно приобрести на порядок дешевле, но сами понимаете без гарантий, ремонт в случае какого либо брака покупатель берёт на себя. Будем надеяться что сможем увидеть похожие цены на прилавках отечественных магазинов.

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