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Становится всё более странным наблюдать рост цен на видеокарты конкретно в нынешних условиях, когда курсы криптовалют продолжают снижаться за счет ужесточение процентной политики ФРС, и при всё при этом снижение курса доллара к рублю. Еще 31 апреля 2022 года можно было приобрести по относительно вменяемой цене, конкретно GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti VISION OC стоил в районе 145,000 рублей, хотя казалось что вот вот цена снизится еще ниже. Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC оценивалась в 168,999.
А вот что по данной модели доступно сегодня:
Та же самая GIGABYTE VISION уже стоит 225,999 и той нет в наличии, имеются модели от KFA, ICHIL и ASUS TUF. Если приобретать 3080 TI с официальной гарантией на территории России можно сэкономить покупая в Ситилинк, к примеру Palit NVIDIA GeForce RTX 3080TI GAMINGPRO доступно по цене в 159,990.
Однако для тех кто не страшиться покупать железо без гарантии есть возможность ощутимо сбить стоимость приобретая MAXSUN RTX 3080Ti Turbo X3 из Китая за 100,000-110,000 рублей
По факту это тот же вариант Palit Gamingpro выпущенный для китайского рынка, то же самое охлаждение, та же самая компонентная база, кулера, бэкплэйт, различия в основном в дизайне. Можно приобрести на порядок дешевле, но сами понимаете без гарантий, ремонт в случае какого либо брака покупатель берёт на себя. Будем надеяться что сможем увидеть похожие цены на прилавках отечественных магазинов.