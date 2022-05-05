Касается это конкретно флагманской линейки, в частности ряд моделей 3080 TI от различных вендоров

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Становится всё более странным наблюдать рост цен на видеокарты конкретно в нынешних условиях, когда курсы криптовалют продолжают снижаться за счет ужесточение процентной политики ФРС, и при всё при этом снижение курса доллара к рублю. Еще 31 апреля 2022 года можно было приобрести по относительно вменяемой цене, конкретно GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti VISION OC стоил в районе 145,000 рублей, хотя казалось что вот вот цена снизится еще ниже. Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC оценивалась в 168,999.

А вот что по данной модели доступно сегодня:





Та же самая GIGABYTE VISION уже стоит 225,999 и той нет в наличии, имеются модели от KFA, ICHIL и ASUS TUF. Если приобретать 3080 TI с официальной гарантией на территории России можно сэкономить покупая в Ситилинк, к примеру Palit NVIDIA GeForce RTX 3080TI GAMINGPRO доступно по цене в 159,990.

Однако для тех кто не страшиться покупать железо без гарантии есть возможность ощутимо сбить стоимость приобретая MAXSUN RTX 3080Ti Turbo X3 из Китая за 100,000-110,000 рублей

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

По факту это тот же вариант Palit Gamingpro выпущенный для китайского рынка, то же самое охлаждение, та же самая компонентная база, кулера, бэкплэйт, различия в основном в дизайне. Можно приобрести на порядок дешевле, но сами понимаете без гарантий, ремонт в случае какого либо брака покупатель берёт на себя. Будем надеяться что сможем увидеть похожие цены на прилавках отечественных магазинов.