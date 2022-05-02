Несмотря на снижение курса доллара до отметки в район 71 рубль за одного Джорджа Вашингтона и падение рынка криптовалют видеокарты растут в цене

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В период с середины апреля 2022 года мы наблюдали фантастическое укрепление рубля в условиях неимоверных санкций, что свою очередь снижало стоимость на товары завозимые в страну, так как закупка происходит как правило в вечнозелёных. Так падению цен на видеокарты способствовало снижение курса криптовалют, и эта тенденция согласно логике должна снижать цены и дальше, так как доллар к рублю продолжает дешеветь, буквально 29 апреля этого же года мы наблюдали доллар уже даже за 70 рублей 34 копейки. Однако в каталоге интернет магазина DNS мы видим обратную картину.

Грубо говоря чуть более недели назад была возможность приобрести модель Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 DUAL OC за 66 999 отечественных рублей, а уже сегодня из всех моделей 3060 самой доступной является EVGA GeForce RTX 3060 GAMING XC уже за 95 499 тех же самых российских.

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Так же хочется отметить что и в целом ассортимент убавился, из 211 позиций по данному разделу, осталось только 164, это может говорить либо новой волне спроса на видеоускорители, что не увязывается с увеличением общей цифры предложений на Авито (92 тысячи по запросу "Видеокарта", в начале апреля было порядка 78 тысяч), либо на приближающуюся нехватку самого товара и истощение складских запасов, по причине приостановки поставок. Хотя в условиях снижения доходности от майнинга, цены должны продолжать падать.