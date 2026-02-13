По имеющимся данным, проект находится в заключительной стадии разработки, и анонс может состояться к концу 2026 года

Накануне Sony подтвердила слухи о разработке ремейка культовой трилогии God of War и порадовала фанатов неожиданным релизом 2D-игры по мотивам серии. Однако, как выяснилось, это ещё не все сюрпризы от студии Santa Monica. В Сети появились новые подробности о проекте — игре Кори Барлога.

Источник изображения: Sony

Может быть интересно

Стоит напомнить, что в последнее время вокруг франшизы ходило множество слухов: говорили и о мультиплеерном проекте, и об игре, вдохновлённой египетской мифологией. Однако, накануне официально были анонсированы только ремастеры и спин-офф Sons of Sparta. Но, похоже, у ветеранов студии есть чем удивить публику помимо ностальгии по приключениям Кратоса в Древней Греции.

На форуме ResetEra авторитетный инсайдер shinobi602 пролил свет на ситуацию. Один из пользователей прямо спросил, не является ли грядущий ремейк God of War тем самым загадочным проектом Кори Барлога, на что получил отрицательный ответ. По словам источника, игра, над которой трудится Барлог, уже находится на финальной стадии производства.

«Релиз не так уж и далёк, если, конечно, не случится никаких непредвиденных задержек», — написал shinobi602.

Более того, он выразил уверенность, что анонс проекта состоится уже в этом году. Когда именно фанаты смогут увидеть игру своими глазами — пока вопрос. Shinobi предполагает, что для презентации выбрано удачное окно, и наиболее вероятными площадками выглядят майский выпуск State of Play или грядущий фестиваль Summer Game Fest. Однако, инсайдер честно предупреждает: стопроцентной гарантии нет, и планы могут измениться.