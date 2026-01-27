Сайт Конференция
Zelikman
Китайский стартап Iluvatar CoreX представил амбициозный проект по выпуску ИИ-ускорителей
Компания намерена выпустить решения, способные конкурировать с Nvidia Rubin, уже в следующем году.

Китайский стартап Iluvatar CoreX представил проект, согласно которому планирует выйти на паритет с чипами Nvidia уровня Rubin уже в следующем году. Заявление выглядит чрезвычайно оптимистично на фоне общего технологического отрыва Запада. Китай ведёт интенсивную гонку за вычислительными мощностями для ИИ, используя как внутренние разработки, так и альтернативные методы вроде сервисов аренды. В этой борьбе уже участвуют такие гиганты, как Huawei, Moore Threads и BirenTech. Теперь о себе заявил новый игрок — Iluvatar CoreX, которая позиционирует себя как первый в Китае разработчик, сфокусированный исключительно на высокопроизводительных вычислениях, а не на потребительском секторе.

ИИ-ускоритель Iluvatar CoreX

Согласно планам стартапа, уже в этом году их продукты должны будут конкурировать с архитектурой Nvidia Blackwell, а к следующему — выйти на уровень будущей платформы Vera Rubin. Для этого компания разрабатывает собственную архитектуру под брендом Tianshu Zhixin. На данный момент Iluvatar CoreX уже предлагает решения TianGai-100 и TianGai-150, которые, по заявлениям, соответствуют производительности Nvidia Ampere, однако, подробной информации о них пока мало.

Это не первый случай, когда китайская компания бросает вызов лидеру рынка. Например, Huawei ранее анонсировала свои стойки Atlas 950/960 SuperPoDs, способные размещать тысячи чипов Ascend 950 и, по заверениям компании, конкурировать с топовой конфигурацией Nvidia Rubin NVL144. Однако, главным препятствием для китайских стартапов остаётся не архитектура, а производство. Ключевым слабым звеном является отсутствие передовой полупроводниковой экосистемы. Без доступа к мощностям по выпуску новейших чипов, вроде тех, что есть у TSMC, любые проекты остаются под угрозой.

#nvidia #китай #технологии #rubin #ии-ускорители #iluvatar corex
Источник: wccftech.com
