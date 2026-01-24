Сайт Конференция
Zelikman
ASUS начала расследование в связи с сообщениями о сбоях чипов Ryzen на своих материнских платах
В сети появляется всё больше сообщений о выходе из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D именно на платах ASUS, на что компания решила отреагировать.

ASUS начала внутреннюю проверку после потока жалоб от пользователей. Вопрос касается сбоев и поломок процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D в паре с материнскими платами ASUS X870E и X870.

Материнская плата ASUS

Может быть интересно

В официальном заявлении производитель подтвердил, что анализирует все поступившие сообщения, тесно сотрудничая с AMD. Цель компании заключается в выяснении причин и обеспечить стабильную работу новым платам.

ASUS рекомендует всем владельцам затронутых материнских плат первым делом обновить BIOS до последней версии. Именно обновления микропрограммы часто устраняют ошибки совместимости и напряжения.

Тем, кто уже столкнулся с нестабильной работой системы или выходом процессора из строя, следует напрямую обратиться в службу поддержки ASUS для консультации и гарантийного обслуживания.

Проблема не выглядит единичной или уникальной для ASUS. Сообщения о похожих проблемах с топовыми процессорами серии X3D появлялись и ранее. Например, с Ryzen 7 7800X3D на платах 600-й серии. Тогда причиной часто называли излишне высокое напряжение SoC, которое выставляли агрессивные настройки BIOS. Производители выпускали патчи, но, судя по новым сообщениям, проблема может быть глубже.

Более того, аналогичные инциденты отмечались и на материнских платах ASRock. Это указывает на возможную комплексную причину, связанную с особенностями взаимодействия новых процессоров с 3D-кешем и обновленной платформой AM5.

#amd #процессоры #asus #материнская плата #ryzen 7 9800x3d
Источник: wccftech.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

serascer
07:05
Ну было время, что Крым был в подчинении Москвы еще до того, как его Российская империя окончательно захватила. Это так же как Русь была в подчинении Орды. Замечу не ЧАСТЬЮ Орды, а в подчинении. Русь ...
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
Михаил Авраменко
06:51
От всей души порадуемся за деградацию бриташек!
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
Георгий Юшкевич
05:32
Компаниям типа Sony нужно не консоль вам продать, а поселить вас в экосистему. Там вы будете покупать игры, с которых Sony получает отчисления. Вы захотите всякие контроллеры и другие аксессуары. Опла...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Роман Семенихин
05:28
У AMD как обычно нечем ответить
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
Георгий Юшкевич
05:25
Есть процессы, которые делают разработку игр дешевле. Тот же самый ИИ, например. Лучи, при отказе от традиционного освещения, тоже сделают разработку легче. Другое дело, что условный nextgen действите...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:13
Чимба -давно не показывали тебя .стучи админчикам быстрее
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:09
У нас нормальный интернет.Он от санитаров прячется по Пуще и недоумевает .а что у меня плохой инет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:06
>>Ведь я же использую Linux в качестве операционной системы, а линуксоидные репозитории Debian 12 весят больше 160 гигабайт. Даже один раздел репозитория Main в виде исходных кодов весит 86 гигабайт. ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Георгий Юшкевич
05:06
Ну не "более чем в 3 раза", конечно. Процентов на 30-40 обесценился. Очевидно, что цена на видеокарты выросла не только из-за инфляции.
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Николай Тищенко
05:04
Дешёвых офисных n100/n305 больше не будет? 😥
Intel сокращает производство процессоров для ПК из-за приоритетности развития ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter