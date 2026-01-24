В сети появляется всё больше сообщений о выходе из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D именно на платах ASUS, на что компания решила отреагировать.

ASUS начала внутреннюю проверку после потока жалоб от пользователей. Вопрос касается сбоев и поломок процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D в паре с материнскими платами ASUS X870E и X870.

Материнская плата ASUS

Может быть интересно

В официальном заявлении производитель подтвердил, что анализирует все поступившие сообщения, тесно сотрудничая с AMD. Цель компании заключается в выяснении причин и обеспечить стабильную работу новым платам.

ASUS рекомендует всем владельцам затронутых материнских плат первым делом обновить BIOS до последней версии. Именно обновления микропрограммы часто устраняют ошибки совместимости и напряжения.

Тем, кто уже столкнулся с нестабильной работой системы или выходом процессора из строя, следует напрямую обратиться в службу поддержки ASUS для консультации и гарантийного обслуживания.

Проблема не выглядит единичной или уникальной для ASUS. Сообщения о похожих проблемах с топовыми процессорами серии X3D появлялись и ранее. Например, с Ryzen 7 7800X3D на платах 600-й серии. Тогда причиной часто называли излишне высокое напряжение SoC, которое выставляли агрессивные настройки BIOS. Производители выпускали патчи, но, судя по новым сообщениям, проблема может быть глубже.

Более того, аналогичные инциденты отмечались и на материнских платах ASRock. Это указывает на возможную комплексную причину, связанную с особенностями взаимодействия новых процессоров с 3D-кешем и обновленной платформой AM5.