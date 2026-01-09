Казухико Аоки рассказал, что правительства некоторых стран ограничивали эксперт приставок PS2, опасаясь их использования в военных целях

В начале 2000-х в сообществе ходили слухи, что Саддам Хусейн якобы пытался закупить тысячи консолей PlayStation 2, чтобы создать из них суперкомпьютер для наведения ракет. Хотя история оказалась вымыслом, недавнее заявление ветерана игровой индустрии подтвердило, что опасения были реальными, и правительства всерьёз рассматривали игровую приставку как потенциальную угрозу.

PlayStation 2

В интервью к 25-летию Final Fantasy IX ведущий разработчик Казухико Аоки рассказал любопытную историю. Во время работы над игрой на Гавайях его попросили протестировать проект на раннем экземпляре PS2. Однако, по его словам, в то время процессор консоли был настолько мощным, что существовала вероятность его перенаправления на военные нужды, и поэтому экспорт был ограничен.

И для этих ограничений были веские технические причины. Производительность PlayStation 2 для своего времени была феноменальной. Её 128-битный процессор Emotion Engine мог теоретически выдавать 6,2 гигафлопс — в шесть раз больше, чем топовый Intel Pentium III в аналогичных задачах. Два векторных сопроцессора консоли идеально подходили для сложных параллельных вычислений, например, расчёта баллистических траекторий.

Но главной причиной беспокойства стала цена. Sony продавала эти «суперкомпьютерные» мощности всего за 299 долларов, окупая стоимость «железа» за счёт продаж игр. Это создавало уникальную ситуацию. Потенциально, некто мог легально и дёшево скупить консоли, получив огромную вычислительную мощь для военных нужд. Как показала практика, опасения не были паранойей. В 2010 году ВВС США сами создали исследовательский суперкомпьютер «Кондор», объединив 1760 консолей PlayStation 3. Этот проект доказал, что игровое «железо» действительно способно на серьёзные научные и, потенциально, военные расчёты.