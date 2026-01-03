Один крупных поставщиков уведомил свои партнёров о серьёзном дефиците флагманских и субфлагманских моделей.

По данным из европейского региона, дистрибьюторы перестают выполнять заказы розничных продавцов на флагманские модели, что сигнализирует о начале серьёзного дефицита.

Ярким примером стала жалоба продавца на Reddit. Его дистрибьютор отменил все заказы на видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, сославшись на полное отсутствие поставок. Было сообщено, что для базовой RTX 5070 действует лимит: всего пять единиц на модель, а все заявки сверх этого количества аннулируются. В список отменённых позиций попали такие модели, как ZOTAC RTX 5070 SOLID и Gainward RTX 5070 Ti Phoenix. По словам ритейлера, за исключением партии базовых RTX 5070 на 20 000 евро, он не получит больше ничего. Он также отметил, что Amazon существенно ограничивает количество карт, которое могут заказать сторонние продавцы.

В официальном письме дистрибьютора ситуация описана как «довольно нестабильная», а возможность продаж ограничена только RTX 5070. Это создаёт абсурдную картину, когда высокий спрос не может быть удовлетворён из-за физического отсутствия товара на складах поставщиков.

Кризис затрагивает и лагерь AMD. Хотя видеокарты Radeon RX 9000 пока есть в наличии у крупных сетей, ожидаются аналогичные ограничения поставок. Ранее появилась информация о готовящемся повышении цен AMD, что в сочетании с дефицитом может привести к исчезновению карт серии RX 9000 с полок в ряде регионов.

Высокий спрос на вычислительные мощности со стороны ИИ-сектора провоцирует дефицит ключевых компонентов и переориентацию логистических цепочек. Это напрямую влияет на доступность игровых GPU, и в итоге собрать игровой компьютер по разумной цене становится всё сложнее.

