ИИ должен помочь улучшить взаимодействие подразделений на всех ключевых направлениях: суша, море, воздух, огневое воздействие, космос и киберпространство

Как сообщает телеканал CCTV News Channel, в городе Сюйчан прошло пилотное мероприятие по обмену опытом применения военных игр в масштабах всей армии. Передовые технологии на базе искусственного интеллекта и больших объёмов данных становятся основой для подготовки китайских вооруженных сил.

Новые разработки, представленные на мероприятии должны обеспечить качественный скачок в этом направлении. Речь идёт о системах «Стратегические и полевые военные игры» и «Командир будущего». Эти платформы интегрируют последние технологические достижения, включая модели боевых действий на базе ИИ, обработку больших объёмов данных и механизмы моделирования в реальном времени. Их ключевой задачей является обеспечение возможности проведения совместных операций в шести ключевых сферах современной войны: суша, море, воздух, огневое воздействие, космос и киберпространство.

Сама концепция «Варгейма» была изобретена в 1811 году бароном фон Рейсвицем в Пруссии и включала карты, фишки и правила для пошагового моделирования конфликтов. Этот метод стал частью подготовки прусских офицеров, а позже превратился в инструмент стратегического анализа. Сегодня Китай делает следующую ставку на создание автономных, самообучающихся систем, способных моделировать комплексные сценарии гибридных войн будущего. Вероятно, именно такого расклада опасались американские власти, блокируя поставки чипов Nvidia Blackwell. При этом сами Штаты также надеются создать «армию будущего» на базе ИИ.