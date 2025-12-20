Сайт Конференция
Zelikman
Китай интегрирует технологии искусственного интеллекта в планирование операций своих вооружённых сил
ИИ должен помочь улучшить взаимодействие подразделений на всех ключевых направлениях: суша, море, воздух, огневое воздействие, космос и киберпространство

Как сообщает телеканал CCTV News Channel, в городе Сюйчан прошло пилотное мероприятие по обмену опытом применения военных игр в масштабах всей армии. Передовые технологии на базе искусственного интеллекта и больших объёмов данных становятся основой для подготовки китайских вооруженных сил. 

Новые разработки, представленные на мероприятии должны обеспечить качественный скачок в этом направлении. Речь идёт о системах «Стратегические и полевые военные игры» и «Командир будущего». Эти платформы интегрируют последние технологические достижения, включая модели боевых действий на базе ИИ, обработку больших объёмов данных и механизмы моделирования в реальном времени. Их ключевой задачей является обеспечение возможности проведения совместных операций в шести ключевых сферах современной войны: суша, море, воздух, огневое воздействие, космос и киберпространство.

Сама концепция «Варгейма» была изобретена в 1811 году бароном фон Рейсвицем в Пруссии и включала карты, фишки и правила для пошагового моделирования конфликтов. Этот метод стал частью подготовки прусских офицеров, а позже превратился в инструмент стратегического анализа. Сегодня Китай делает следующую ставку на создание автономных, самообучающихся систем, способных моделировать комплексные сценарии гибридных войн будущего. Вероятно, именно такого расклада опасались американские власти, блокируя поставки чипов Nvidia Blackwell. При этом сами Штаты также надеются создать «армию будущего» на базе ИИ.

#технологии #китай #искусственный интеллект #армия
Источник: m.ithome.com
Сейчас обсуждают

ark-bak
09:44
Нейросетка сделает, ещё и дешевле выйдет.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Nacvark
09:32
Террористы они и на Ближнем Востоке террористы, тут особо сути не поменяется Лишний раз чтобы маркировку с * не писать в заголовке и тексте ))
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Saevsky
09:09
2200g в современном мире не так уж плох. Да что там, у меня второй ПК на базе древнего i5 3550 ,8gb ddr3, GTX 650ti, в браузере Chrome 10+ вкладок спокойно, даже древние игры тянет по типу жта 5. Учит...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
КОТ
09:01
Отключить можно, но тогда и кучу другого хлама надо убирать и обновы полностью рубить, иначе все вернется назад (по заветам мягкомелких индусов). Проще в сети найти Win 10 Lite от Den, там все по макс...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
IRanPast
08:43
Для 5700х нужна уже ВК хотя бы 6700хт и выше. У тебя проц может больше дать, но ты упёрся в производительность 6600
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
IRanPast
08:35
Не выложит. Вчера такого же балабола видел в живую. В грудь бил, что его зион тянет всё. Снимаю 3070, даю ему, идём тестить КП2077. На его проце - НЕИГРАБЕЛЬНО. Уж сильно нужно скидывать текстуры. Ког...
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Сергей Анатолич
08:31
Автор почему то упорно избегает слова ИГИЛ! Так вот сам Трамп сообщил, что они нанесли удар именно по игилу. Ирония в том, что этот самый Трамп ещё во время своего первого срока этот самый игил собств...
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
IRanPast
08:28
Ты не понял, я про облачный гейминг писал. То есть купи игру и купи ещё облачный гейминг, который ещё и нейронка рендерит. Всё к этому и идёт
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Сергей Анатолич
08:25
Да, ну только теперь придется лететь по настоящему. Скрыть фейковый вылет ракеты сгоревшей в атмосфере и выдать это за полёт на Луну не получится. Теперь времена не те и техника более современная, всё...
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
222
08:22
100 лет не срок, вот и ульяновск из 19-го века никак не выползет без уборки снега, без автобусов, без ливневок
Путин — о повышении утильсбора: «Надеюсь, что и эта мера будет не вечной»
