По словам эксперта, разработчики надеются превзойти успех GTA V с модом FiveM.

Ветеран игровой индустрии Рич Фогель (Ultima Online, Star Wars: The Old Republic) в эксклюзивном интервью заявил, что по его информации, онлайн-составляющая GTA VI может эволюционировать в полноценную MMORPG.

«Если то, что я слышал правда, она может превратиться в MMORPG», — заявил Фогель.

Он также отметил сходство заявленных функций игры с классическими массовыми онлайн-мирами. Эта идея выглядит логичным развитием пути, начатого GTA Online. Решающим аргументом стало приобретение Rockstar в 2023 году студии Cfx.re, создавшей FiveM — культовый мод для GTA V. FiveM позволил сообществу создавать пользовательские серверы с функциями MMORPG: сотнями игроков на одном сервере и глубокой ролевой игрой. Его пиковая популярность превзошла официальный GTA Online, показав спрос на сложные социальные системы.

Вероятно, онлайн-режим GTA VI станет гибридом, где игроки смогут жить своей жизнью, работать, вести бизнес, отыгрывать роли в компании сотен других участников. Это будет не клон WOW, а уникальная социальная экосистема, официально поддерживающая пользовательский контент. Учитывая коммерческий успех GTA Online, принесший миллиарды, такой шаг кажется стратегически обоснованным для долгосрочной монетизации.

Если слухи верны, Rockstar создаст не просто игру, а новую доминирующую онлайн-платформу, способную раскачать индустрию. Однако, официальных деталей пока нет. Сам Фогель подчёркивает, что его информация является лишь слухом. Окончательный ответ даст только время и официальные анонсы Rockstar Games.