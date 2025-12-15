По мнению экспертов, у корпораций не должно быть права отказываться от поддержки своей продукции в любой момент.

Через месяц после официального прекращения поддержки Windows 10 в Европе начали обсуждать последствия данного решения. Федерация немецких потребителей (vzbv) обвиняет корпорацию в агрессивной стратегии, которая вынуждает людей покупать новые устройства под угрозой потери цифровой безопасности, что ведёт к росту электронных отходов и создаёт путаницу среди пользователей.

Windows 10

«Потребителей поставили перед жёстким выбором: платить за новый компьютер или рисковать своей безопасностью», — заявила глава vzbv Рамона Поп.

Виной всему — хаотичные и запоздалые разъяснения о программе Extended Security Updates (ESU), которая должна была смягчить переход. Детали для частных пользователей объявили лишь в августе 2025 года, а ключевое для ЕС условие, «войти в учетную запись Microsoft», и вовсе за три недели до дедлайна.

Опрос vzbv показал последствия такой политики: лишь 14% пользователей подключились к ESU, а 34% готовы работать без критических обновлений, игнорируя риски. При этом треть опрошенных уже купили новые устройства, хотя их старые компьютеры могли бы работать без каких-либо проблем.

«Это также порождает горы ненужных электронных отходов», — подчеркивает Поп.

На этом фоне vzbv требует от Евросоюза ввести обязательные минимальные сроки поддержки ПО. Критику усиливают возмутительные двойные стандарты Microsoft: корпоративные клиенты с лицензиями LTSC будут получать обновления до 2032 года, в то время как обычные пользователи брошены на произвол судьбы. Этот случай может стать переломным для регулирования цифровой ответственности технологических гигантов в ЕС.