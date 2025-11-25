Компания сумела запастись необходимыми компонентами до наступления кризиса

Кажется, производители техники готовятся к тяжелым временам. Всё чаще из отрасли доносятся тревожные сигналы: на рынке начинается конкурентная борьба за чипы памяти, и её последствия уже скоро почувствует каждый покупатель. Виной всему — золотая лихорадка вокруг искусственного интеллекта. Мощные дата-центры, которые нужны для обучения нейросетей, скупают гигабайты высокоскоростной памяти HBM и DDR5 так активно, что для обычных компьютеров её начинает попросту не хватать.

Lenovo

Производители модулей ОЗУ и видеопамяти уже поднимают отпускные цены — и это только первый цикл. Вслед за оперативной памятью заметно дорожают видеокарты, а к 2026 году, по прогнозам экспертов, волна докатится и до готовых ПК, и ноутбуков.

В это же время Lenovo старается накопить достаточные запасы, чтобы ослабить влияние грядущего дефицита на её ценовую политику. Гендиректор Уинстон Ченг признался, что склады компании забиты компонентами под завязку — запасы на 50% выше обычных. Это своего рода амортизатор, который должен смягчить удар по покупателям в этом и, возможно, следующем году.

Пока другие будут лихорадочно искать поставщиков, Lenovo планирует отсидеться на своих складах. Но компания честно предупреждает: если проблема затянется, к 2026 году запасы могут иссякнуть, и тогда повышения цен нельзя будет миновать. Никто не говорит этого прямо, но всё идёт к тому, что рост цен станет неизбежным. Производителям просто нечего будет предложить, кроме как переложить возросшие издержки на нас с вами. Отраслевые отчёты рисуют безрадостную картину: дефицит может сохраниться вплоть до 2027 года. Это не краткосрочная перегрузка, а затяжной суперцикл, который перевернёт рынок.