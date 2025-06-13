Карта будет потреблять от 135 до 145 Вт и получит ценник в районе 199-249 долларов.

GeForce RTX 5050 займёт нижнюю ступень в новой линейке графических ускорителей Blackwell. Как стало известно из утечек инсайдера MEGAsizeGPU, новинка получит 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью передачи данных 20 Гбит/с.

Технические особенности новинки включают использование младшего чипа GB207 в линейке Blackwell с 2560 ядрами CUDA. Карта будет потреблять от 135 до 145 Вт благодаря 8-контактному разъёму питания. Также она получит необычную для этого класса 3+2-фазную систему питания VRM. Три фазы отведены под графический процессор, а две — под память.

RTX 5050 выйдет на рынок с предполагаемой ценой 199-249 долларов. Это создаст прямую конкуренцию видеокартам Intel Arc B580 и Arc B570. При этом пропускная способность памяти составит 320 ГБ/с благодаря 128-битной шине. Такой показатель аналогичен показателям AMD RX 9060 XT, хотя последняя позиционируется как более производительное решение.

Первые слухи о RTX 5050 появились ещё в марте 2025 года вместе с информацией о RTX 5060. Последняя уже поступила в продажу по цене 299 долларов. Однако, RTX 5060 не вызвала особого энтузиазма у пользователей. Интересно, что NVIDIA решила оснастить свою новую бюджетную модель памятью GDDR6 вместо более современной GDDR7.

Ожидается, что официальный анонс GeForce RTX 5050 состоится в июле 2025 года. Ключевым вопросом останется баланс между ценой и производительностью. Особенно актуально это на фоне более ёмких по объёму памяти решений от Intel.