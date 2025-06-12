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Zelikman
Capcom подтвердила, что картриджи для Switch 2 содержат только коды активации, а не игры
Издатели постепенно отказываются от физических носителей.

Capcom опубликовала финансовый отчёт за 2024 год. Компания продемонстрировала восьмой год подряд роста продаж и прибыли. Игровое подразделение компании реализовало 51,87 млн копий игр. Это на 5 млн больше, чем в предыдущем финансовом году.

Также в Capcom пояснили о формате распространения игровых картриджей Nintendo Switch 2. Как и большинство сторонних издателей, компания использует формат ключ-карт. Это физические носители, содержащих только код активации цифровой версии. Пользователям необходимо будет загружать полную версию игры с серверов компании. Такой подход обусловлен техническими ограничениями картриджей для консоли, чей максимальный объём составляет лишь 64 ГБ.

Подобная практика вызвала неоднозначную реакцию в игровой индустрии. Стивен Кик из Nightdive Studios раскритиковал Nintendo за недостаточное внимание к вопросу сохранения игр. Алекс Хатчинсон, создатель Far Cry 4, выразил сожаление по поводу утраты культуры физического обмена играми. Примечательно, что эксперты ожидали от Nintendo большего в этом плане.

«Немного неприятно видеть, как Nintendo делает это. Можно было бы ожидать, что она будет уделять больше внимания сохранению игр», — отметил Кик.

В ходе общения с инвесторами представители Capcom также затронули вопросы оптимизации Dragon's Dogma 2 и Monster Hunter Wilds для ПК. Компания уверена в возможностях движка RE Engine адаптироваться к различным конфигурациям, а возникающие проблемы оперативно устраняются через обновления. Разработчик продолжит инвестировать в совершенствование движка и повышение эффективности производства.

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#гейминг #nintendo #capcom #видеоигры #switch 2
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