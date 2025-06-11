Сообщается, что проблема вызвана дополнительными контактами SMBUS, из-за которых система не запускается с новейшими видеокартами Nvidia.

Появляются сообщения о проблемах совместимости видеокарт GeForce RTX 50 c материнскими платами EVGA. Сообщения с форумов указывают на конфликт, вызванный дополнительными контактами SMBUS на некоторых платах EVGA. По имеющимся данным, они мешают нормальной загрузке графических процессоров. В отсутствие официального решения энтузиасты нашли необычный способ обхода проблемы.

Ситуация усугубляется тем, что после ухода с рынка видеокарт в 2022 году EVGA значительно сократила свою деятельность и поддержку продукции. Как отмечают пользователи, компания практически прекратила выпуск обновлений BIOS. Это создаёт проблемы совместимости с новым оборудованием. В частности, на плате EVGA Z690 Classified контакты 5 и 6 в слоте PCIe используют шину SMBUS для управления питанием и температурой. Она, по-видимому, конфликтует с новыми видеокартами RTX 50 серии.

Пользователи отмечают, что получить обновление BIOS для решения проблемы практически невозможно. Сама компания, по их мнению, оставила своих клиентов без должной поддержки. Некоторые прямо обвиняют EVGA в использовании разногласий с Nvidia как предлога для сокращения поддержки собственной продукции.

В качестве временного решения технически подкованные пользователи предлагают аккуратно изолировать проблемные контакты на разъёме видеокарты при помощи специальной каптоновой ленты. Перед выполнением этой процедуры рекомендуется очистить контакты изопропиловым спиртом. Стоит отметить, что проблема затрагивает не все платы EVGA. Многие модели Z690 и большинство Z790 продолжают работать нормально. Официальной позиции компании по этому вопросу пока не поступало.