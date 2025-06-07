Однако, уже в 2026 году этого же прогресса добьётся китайская Changxin Storage. Китай постепенно сокращает отставание в данной области.

Как сообщает издание BusinessPost, китайская Changxin Storage практически достигла паритета с южнокорейскими производителями в разработке памяти LPDDR. Последняя применяется в смартфонах, робототехнике и беспилотных автомобилях. Сейчас компания приступила к созданию следующего поколения чипов — LPDDR6.

Опасаясь потерять лидерство, Samsung намерена запустить массовое производство LPDDR6 по технологии 1c DRAM во второй половине 2025 года. Первыми получателями новой памяти станут такие технологические гиганты, как Qualcomm. По словам источников, китайский производитель может начать серийный выпуск LPDDR6 уже в 2026 году. Для понимания, предыдущее поколение LPDDR5 поступило в продажу лишь в конце 2023 года.

С каждой новой модификацией элементы памяти становятся миниатюрнее. Это существенно повышает производительность и энергоэффективность чипов. Согласно информации SamMobile, Qualcomm планирует оснастить свою новую платформу Snapdragon X Elite 2 памятью LPDDR6. Официальный анонс данного процессора ожидается 23 сентября 2025 года.

Changxin Storage поэтапно сворачивает выпуск DDR4, полностью перейдя на DDR5 к 2026 году. Уже к концу 2025 года компания намерена увеличить производственные мощности до 300 000 пластин ежемесячно. Это около 45% от текущих объёмов Samsung. Прогноз DigiTimes предполагает, что к концу 2025 года доля DDR5, LPDDR5X и LPDDR5 в производстве Changxin Storage достигнет 60%. Корейским компаниям становится всё тяжелее конкурировать с Китаем в данной области.