Также новое программное обеспечение устраняет появление артефактов при воспроизведении видео в браузерах.

Компания Nvidia выпустила промежуточный драйвер GeForce Game Ready 576.66 для исправления серьёзных неполадок недавней версии 576.52 WHQL.

Среди ключевых исправлений:

Устранены неожиданные вылеты в самых новых проектах: Clair Obscur: Expedition 33, Dune: Awakening и EA Sports FC 25

Исправлено мерцание теней в Dragon's Dogma 2 для владельцев видеокарт серии RTX 50

Решена проблема с кратковременными цветовыми артефактами при воспроизведении видео в браузерах

Компания выпустила патч в ускоренном порядке, не дожидаясь полноценного тестирования по стандарту WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Пользователи могут скачать версию GeForce Game Ready 576.66 со страницы поддержки Nvidia. Такой подход позволяет максимально быстро устранить критические неполадки, в то время как полностью сертифицированная версия появится позже.

Однако, насколько удачно команде «Зелёного гиганта» удалось улучшить стабильность своего драйвера пока под вопросом. В последние месяцы обновления нередко решают одни проблемы и добавляют при этом другие. Компания подчеркивает, что это временное решение, и рекомендует в будущем перейти на официальную WHQL-версию, которая включит все вышеупомянутые исправления.