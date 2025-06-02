Новинка оказалась на 4-6% медленнее, чем её ключевой конкурент в лице GeForce RTX 5060 Ti от Nvidia.

В прошлом месяце AMD наконец-то представила свой новые бюджетный графический процессор Radeon RX 9060 XT. Компания позиционирует свою видеокарту в качестве прямого конкурента GeForce RTX 5060 Ti от Nvidia, но с более доступной ценой. Адаптер был показан в рамках мероприятия Computex 2025, причём это стало одним из самых ярких событий на выставке.

Накануне в сети появились первые обзоры на AMD Radeon RX 9060 XT. Официально компания ещё не объявляла о снятии эмбарго, но один из энтузиастов уже успели протестировать видеокарту в десяти видеоиграх.

В ходе тестирования новинка от AMD уступила своему конкуренту от «Зелёных». Адаптер показывает в среднем 3,6-процентное отставание при разрешении Full HD. С качеством изображения 2560 × 1440 пикселей Radeon RX 9060 XT на 5,6 % позади GeForce RTX 5060 Ti. С включённой трассировкой лучей результаты между графическими процессорами разнятся примерно на 10,1 %. Также отмечается, что в тестировании использовалось одно из топовых исполнений среди видеокарт данной модели.

Как и ожидалось после синтетических тестов, в играх новинка демонстрирует практически те же результаты, что и более ранняя Radeon RX 7700 XT. Учитывая стоимость в 350 долларов, адаптер получился весьма любопытным. Стоит напомнить, что 16-гигабайтная конфигурация Nvidia GeForce RTX 5060 Ti имеет рекомендованную розничную цену 430 долларов — разница в стоимости превышает 20%.



