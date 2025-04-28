Каждое устройство состоит примерно из 2700 деталей от более чем 700 различных предприятий. Локализовать выпуск в Штатах невозможно.

На фоне продолжающего торгового конфликта между Соединёнными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой Apple продолжает переносить свои производственные мощности на территорию Индии. Хотя с учётом минувших событий в регионе, даже данный шаг кажется весьма рискованным.

Индия и Пакистан продолжают стягивать к границе свои войска и военную технику, включая танки, ствольную артиллерию и авиацию. Начало боевых действий может вызвать дополнительные проблемы для компании из Купертино, которая уже релоцировала свои производственные линии в Индию. Помимо этого, препятствуют вывозу оборудования и китайские партнёры. По тем или иным причинам транспортировка имущества постоянно откладывается. Самое любопытное то, что даже в такой сложной ситуации Apple не рассматривает запуск производства на территории Соединённых Штатов Америки.

По информации издания Financial Times, американский техногигант не мог бы перенести своё производство на родину даже при всём желании. Согласно источнику, в каждом смартфоне компании примерно 2700 различных деталей, которые в свою очередь производятся на более чем 700 фабриках и заводах. Практически все эти предприятия находятся на территории Поднебесной. Исключениями являются лишь 30 из них. Для создания такой обширной сети поставщиков понадобилось много лет. Возвести подобное количество производственных линий кажется нереалистичной задачей. Наладить новые цепочки поставок с учётом торговых пошлин также невозможно. В результате компания остаётся в безвыходной ситуации.



