Китайский техногигант продолжает закупать чипы для своих ИИ-ускорителей на Тайване.

Не так давно Соединённые Штаты Америки оштрафовали TSMC за продажу своей высокотехнологичной продукции компании Huawei. Её 7-нанометровые чипы были обнаружены в графических ускорителях для искусственного интеллекта Ascend 910B. За это на компанию наложили штраф в один миллиард долларов.

Согласно последнему отчёту аналитической фирмы SemiAnalysis, торговля между Huawei и TSMC не прекращается до сих пор. Просто ни один из техногигантов этого не афиширует. Через посредников постоянно заключаются многомиллионные контракты на поставки 7-нанометровых чипов. Последние активно используются в создании мощных ИИ-ускорителей Huawei Ascend 910C.

«Одно из распространенных заблуждений заключается в том, что 910C от Huawei производится в Китае. Он полностью разработан там, но Китай по-прежнему сильно зависит от зарубежного производства. Будь то HBM от Samsung, пластины от TSMC или оборудование из Америки, Нидерландов и Японии, существует большая зависимость от зарубежной промышленности», — отмечается в отчёте.

Несмотря на то, что компания начала внедрять в выпуск Ascend 910C чипы местного производства, речь конечно же о 7-нанометровых решениях от SMIC, большинство графических процессоров выходит на зарубежных аналогах. Доминирующее большинство приходится на технологии TSMC.

Как бы не хотели перекрыть поставки чипов в Китай представители Белого дома, компании находят инструменты для обхода любых санкций и ограничений. Причём не волнуются по поводу американских запретов и на Тайване, и в Китае.