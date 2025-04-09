За счёт технологии Game Accelerator частота обновления изображения может доходить до 288 Гц

В ассортименте одного из крупнейших китайских производителей телевизоров появилась ещё одна модель, относящаяся к игровым решениям. Компания уже предлагает оформить на него предварительный заказ на некоторых рынках. Однако, поставки начнутся немного позже.

Модель Hisense U7QG получила экран с частотой обновления изображения в 165 Гц. При этом, благодаря поддержке технологии Game Accelerator, она способна подниматься вплоть до 288 Гц. Панель телевизора выполнена по технологии Mini LED. Она имеет пиковую вплоть до 3000 нит и разрешение 3840х2160 пикселей. На выбор предлагается пять конфигураций по диагонали экрана. Самый небольшой на 55 дюймов обойдётся в 1300 долларов. Далее идут 65 дюймов за 1500 долларов, 75 дюймов за 2000 долларов и 85 дюймов за 2500 долларов. Самым крупным решением является 100-дюймовая версия за 5000 долларов.

Устройство функционирует на базе операционной системы Google TV и имеет доступ к большому количеству различных приложений, стриминговых сервисов и других расширений. Также есть поддержка голосового помощника Google Cast и Google Assistant. Для более плавного игрового процесса предусмотрены функции AMD FreeSync Premium Pro, а также Game Mode Ultra.

Помимо этого Hisense U7QG оснастили IMAX Enhanced, режимом Filmmaker и Dolby Vision IQ. Среди портов подключения имеются четыре разъёма HDMI 2.1. Из беспроводных модулей — Wi-Fi 6E или Bluetooth.