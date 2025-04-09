Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Hisense выпустила игровой телевизор U7QG с Mini LED-панелью и разрешением 4K
За счёт технологии Game Accelerator частота обновления изображения может доходить до 288 Гц

В ассортименте одного из крупнейших китайских производителей телевизоров появилась ещё одна модель, относящаяся к игровым решениям. Компания уже предлагает оформить на него предварительный заказ на некоторых рынках. Однако, поставки начнутся немного позже.

Модель Hisense U7QG получила экран с частотой обновления изображения в 165 Гц. При этом, благодаря поддержке технологии Game Accelerator, она способна подниматься вплоть до 288 Гц. Панель телевизора выполнена по технологии Mini LED. Она имеет пиковую вплоть до 3000 нит и разрешение 3840х2160 пикселей. На выбор предлагается пять конфигураций по диагонали экрана. Самый небольшой на 55 дюймов обойдётся в 1300 долларов. Далее идут 65 дюймов за 1500 долларов, 75 дюймов за 2000 долларов и 85 дюймов за 2500 долларов. Самым крупным решением является 100-дюймовая версия за 5000 долларов.

Устройство функционирует на базе операционной системы Google TV и имеет доступ к большому количеству различных приложений, стриминговых сервисов и других расширений. Также есть поддержка голосового помощника Google Cast и Google Assistant. Для более плавного игрового процесса предусмотрены функции AMD FreeSync Premium Pro, а также Game Mode Ultra.

Помимо этого Hisense U7QG оснастили IMAX Enhanced, режимом Filmmaker и Dolby Vision IQ. Среди портов подключения имеются четыре разъёма HDMI 2.1. Из беспроводных модулей — Wi-Fi 6E или Bluetooth.

#технологии #телевизоры #hisense #game accelerator
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
7
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
RTX 4090 не способна обеспечить более 30 fps в демо в стиле Cyberpunk на Unreal Engine 5.5 в 4K
1
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
Швейцарский магазин выставил GTA 6 на продажу более чем за 100 долларов
1
Новая техническая демонстрация в стиле Cyberpunk демонстрирует возможности UE 5.5.4 Lumen и RTX
6
Microsoft открыто рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 в утиль, купив новое железо с Windows 11
7
В России официально появится Mazda EZ-6
+
Microsoft отказывается от поддержки Windows и Office в Китае
3
Colorful выпустила свою первую матплату с механизмом быстрой разблокировки разъёма PCI Express
+
Samsung представила новую линейку телевизоров 2025 года в Южной Корее
+
Vivo X200 Ultra анонсирован с камерой Zeiss и новым дизайном
1
Новый Xiaomi MIX получит подэкранную 3D-систему распознавания лиц и не появится в этом году
+
На аукционе Bring a Trailer продают гиперкар Rimac Nevera, разгоняющийся до 100 км/ч за 1,81 сек
2
Vivo X200s получит аккумулятор 6200 мАч и беспроводную зарядку — раскрыты цвета и характеристики
+
Новый случай плавления разъёма питания RTX 5090 — использовался ATX 3.1 блок с оригинальным кабелем
4
«Новапорт» привлечет 60 млрд рублей на реконструкцию 13 аэропортов
2
Обновление iOS 18.5 beta от Apple сосредоточено на повышении производительности и стабильности
+
США приступили к реализации плана "Золотой купол" для уничтожения гиперзвукового оружия из космоса
1

Популярные статьи

Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
23
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
18
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
11
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
292
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
8
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
3
Почему цены на приставки продолжат расти, а подорожание видеоигр до 90$ уже не остановить
5
"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+

Сейчас обсуждают

syberroma
03:13
Рождается новое ругательное слово - Видар.
США вместо радаров оснащают свои истребители новой системой ViDAR, основанной на использовании ИИ
32Влад32
02:54
Может вывести? Да кто ж ей даст?
Германия может вывести из США свой золотой запас в 1200 тонн
Евгений Васютин
02:11
Судя по вашим разговорам, вы никогда не покупали игры. масс эффект 2 бех дополнений в делюкс варианте стоил $70 а дополнения к ней еще $40 и это 2010 год. Не Хотят покупать за 80? распилят на 10 часте...
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
[Zero]
01:58
Нетбук и я бы купил. Именно с экраном дюймов 11, но хорошим IPS или OLED. И на нормальном процессоре, а не сверхбюджетном. Ну и памяти чтобы 16 гигов хотя бы + слот для SSD. Но увы, их вытеснили планш...
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
aleximus777
01:25
Говорят же, не спорь с дураком... Вот ты очкарик, по собственному признанию, стало быть ходишь к окулисту? Ну так хоть у окулиста спроси, прежде чем чушь пороть. Я тебе четко говорю, что и с 70 см виж...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Феодосий Иванов
01:18
У меня есть не бук ейсер на висле 🤣
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
Petr Nicol
01:13
Тож Америка, да и там грамотно составлена оферта, типо не хочешь не лезь, тебя за уши никто не тянет
За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
Petr Nicol
01:11
Лучший лохотрон
За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
Vasya Zelepopov
00:46
Ну ну... Не обижайся. Просто готовься тщательнее, если выкладываешь что-то безусловно гениальное в интернет
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
Максим Шульпенков
00:37
Нет никакого обновления, кому они его там выпустили то?
Швейцарский магазин выставил GTA 6 на продажу более чем за 100 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем