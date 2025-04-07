Отмечается, что компьютерное железо всё ещё не может раскрыть весь потенциал новейшего движка от Epic Games

В сети появилась новая техническая демонстрация возможностей движка Unreal Engine версии 5.5.4. Она показывает впечатляющий эффект от использования Lumen Global Illumination and Reflections и других технологий Nvidia RTX. Сообщается, что её автор вдохновлялся фильмом «Бегущий по лезвию» и другими проектами в стиле Cyberpunk.

Поначалу создатель демонстрации намеревался использовать исключительно динамическое освещение, не задействуя Lumen, трассировку лучей и другие эффекты RTX от Nvidia. Она выпускалась на Unreal Engine 5.3. Однако, позже проект был доработан на более совершенном движке. Стоит отметить, что подключение всех опций, по типу Lumen Global Illumination и Reflections, Hardware Ray Tracing, Reflections и Shadows требует мощного компьютерного железа. Чтобы достичь приемлемых 60 кадров в секунду с графическим процессором GeForce RTX 4090, автору технической демонстрации пришлось опустить разрешение картинки до 2560х1440 пикселей.