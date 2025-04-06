По словам представителей студии, онлайн-режим был отодвинут на второй план ещё в 2016 году, а позже от него вовсе отказались.

Не так давно стали известны окончательные даты выхода DOOM: The Dark Ages — 15 мая 2025 года. Фанаты также наконец получили больше материалов с геймплеем игры. Помимо этого в компании подтвердили отсутствие в проекте мультиплеерного режима.

Накануне Хьюго Мартин, креативный директор современных игр DOOM, участвующий в разработке DOOM: The Dark Ages, рассказал почему команда отказалась от выпуска многопользовательского варианта игры. По словам разработчика, в студии изначально приняли решение сосредоточиться на создании масштабной однопользовательской кампании с интересным геймплеем и огромным количеством контента. Многопользовательский же режим был сперва отодвинут на второй план, а затем полностью отменён.

Мартин объяснил, что некоторые механики, которые игроки впервые увидят в DOOM: The Dark Ages, могли появиться уже DOOM: Eternal. В качестве примера он привёл то, что внедрение гигантских роботов в игру планировалось ранее, но из-за потраченного времени и ресурсов на многопользовательский режим, Eternal осталась без мехов.

Хоть Battlemode и смог немного освежить игру, добавив возможность поиграть за монстров, пытающихся победить Палача Рока, но при этом мультиплеер в DOOM не может похвастать какими-либо выдающимися показателями онлайн или другими достижениями. Популярность DOOM заключается именно в интересной кампании.

Хьюго Мартин также добавил, что многие просто не понимают насколько сложно добавлять многопользовательский режим в крупный AAA-проект. Возобновление работы над Battlemode неизбежно ухудшило бы качество DOOM: The Dark Ages. По его мнению, команда сделала правильный выбор, отказавшись от данного режима.