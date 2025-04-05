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Zelikman
Студия Ubisoft Leamington официально прекращает своё существование
Студия в основном занималась поддержкой крупных игровых проектов компании Ubisoft.

Как стало известно ранее, Ubisoft и Tencent договорились создать новую совместную компанию, в которую войдёт несколько ключевых студий некогда могущественного издателя. Среди них отмечаются такие команды, как Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona, и Sofia. Как можно понять, Leamington в этот перечень не входит.

Накануне представители студии официально заявили о полном закрытии и роспуске всего штата сотрудников. Сообщается, что без работы осталось более 100 опытных специалистов.

«После многих невероятных лет мы хотим поделиться новостью о том, что Ubisoft Leamington официально закрыла свои двери. Мы безмерно благодарны нашей талантливой команде, чья креативность, страсть и преданность делу оставили неизгладимый след в созданных нами играх», — говорится в заявлении.

Изначально студия называлась FreeStyleGames и была основана в начале 2000-х годов. Она являлась одной из старейших среди портфолио компании Ubisoft. В 2008 она была куплена компанией Activision, в составе которой выпустила такие игры, как DJ Hero, DJ Hero 2 и Guitar Hero Live. Затем, уже в 2017 году, студия перешла в состав Ubisoft, где занималась в основном поддержкой самых успешных франшиз компании, включая Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's.

Свою лепту сотрудники студии внесли и в разработку последнего крупного проекта Ubisoft — Assassin's Creed Shadows. Однако, место в новой совместной компании Ubisoft Leamington не нашлось.

#ubisoft #гейминг #видеоигры #игровая индустрия
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