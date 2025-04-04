Долгое время бюджетное решение Ampere оставалась лидером на площадке среди графических процессоров

Согласно последней статистике крупного американского ритейлера Newegg, самым продаваемым графическим процессором стала бюджетная GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти. Это говорит о переходе пользователей на более актуальные модели. Стоимость на данный момент на площадке составляет 459 долларов.

Дело в том, что ранее долгое время лидирующие места занимала GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Благодаря повышенному объёму VRAM данная модель стала одной из самых любимых среди геймеров. Она по сей день позволяет запускать все современные проекты, а в некоторых сценариях показывает даже лучшие результаты, чем более мощные версии. Само собой, благодаря всё тем же 12 ГБ VRAM. Важно подчеркнуть, что RTX 3060 ещё имеются в продаже на Newegg, и переход пользователей обусловлен именно большим приоритетом на более новую модель, а не отсутствием последней в продаже.

На втором месте расположилась Radeon RX 7800 XT c 16 ГБ видеопамяти и ценой 636 долларов. Стоит отметить, что в последний год всё больше пользователей обращает внимание на графические процессоры от красных. В основном это связано с невероятным успехом линейки RX 9070, которая смогла предложить пользователям высокую игровую производительность, расширенные возможности в работе с трассировкой лучей и высокую доступность. Однако, несмотря на более масштабные поставки видеокарт, в большинстве магазинов их всё равно бывает сложно найти из-за огромного спроса. Также и у Newegg запасы с данными адаптерами истощены. При этом такие решения занимают третье и пятое места в топе самых продаваемых видеокарт.