Новая модель получит частоту обновления изображения 165 Гц и несколько функций для гейминга.

Hisense является одним из крупнейших игроков на рынке телевизоров. Компания конкурирует с такими гигантами, как Samsung, LG и TCL, занимая более 12% от всего рынка TV-устройств. Причём в планах бренда занять еще большую долю.

Накануне фирма представила обновлённый телевизор с Mini LED-панелью Hisense U8QG. Устройство получило разрешение 3840х2160 пикселей при частоте обновления изображения 165 Гц. Как заявляет производитель, пиковая яркость данной модели будет аналогична показателям флагманской линейки Hisense U9QG — 5000 нит. Точное количество вариантов не приводится, но заявлено о самой крупной конфигурации в 100 дюймов.

Для расширения игровых возможностей устройство поддерживает сглаживание движения MEMC, VRR, ALLM, Dolby Vision Gaming и Dolby Atmos. Также на борту имеются функции по типу Dolby Vision IQ, HDR10+ и IMAX Enhanced. Помимо этого, новинка будет работать на операционной системе Google TV, что позволит устанавливать массу дополнительных приложений и использовать голосового помощника Google Assistant.

Также телевизор оснащён поддержкой качественного 4.1.2-канального звука за счёт динамиков мощностью 82 Вт. Для подключения предусмотрены Wi-Fi 6E и ряд портов, включая HDMI eARC. Однако, сроки выхода новой модели и её стоимость пока не раскрываются.