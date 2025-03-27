Для геймеров данные решения не будут интересны, несмотря на удвоенный объём памяти.

Ранее уже сообщалось, что на территории Поднебесной налажена система массового усовершенствования видеокарт GeForce RTX 4090 от Nvidia. Данные графические процессоры широко используются в Китае для выполнения задач искусственного интеллекта, и повышение объёма видеопамяти является существенным плюсом для местных компаний.

Один из таких экземпляров попал в руки российского YouTube-блогера МК (Мой Компьютер). Обзор удалось сделать на вариант с турбированной системой охлаждения. Такие модели проще размещать в серверных стойках, по этой причине китайские инженеры предпочитают использовать именно их. Однако также рынок заполняют варианты с жидкостным охлаждением.

Ранее в Поднебесной скупали большое количество видеокарт RTX 4090 и выпаивали из них графические процессоры с видеопамятью. Ключевые компоненты устанавливались на подобные печатные платы под турбированную систему охлаждения.

Кстати, оставшиеся "тушки" зачастую оказывались задействованы в мошеннических схемах. Их китайские мастера продают отдельно на том же AliExpress.

Новые печатные платы имеют места для размещения двух комплектов видеопамяти: с фронтальной и тыльной сторон. Вероятно, в ход идут материнские платы 3000-ой линейки.

Во время тестирования шум от системы охлаждения доходил до 65 дБ. Это было вполне ожидаемо, учитывая турбинное исполнение. При этом температуры графического процессора доходили до 71 градуса по чипу и 86 в самой горячей точке. Видеокарта работала на частоте 2,7 ГГц с потреблением в районе 425 Вт.

Всё же данные решения не могут похвастать каким-либо приростом производительности в играх. Как отмечалось ранее, они интересны лишь для работы с требовательными к объёму памяти большими языковыми моделями, для которых они и модифицируются.