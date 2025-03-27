Ранее уже сообщалось, что на территории Поднебесной налажена система массового усовершенствования видеокарт GeForce RTX 4090 от Nvidia. Данные графические процессоры широко используются в Китае для выполнения задач искусственного интеллекта, и повышение объёма видеопамяти является существенным плюсом для местных компаний.
Один из таких экземпляров попал в руки российского YouTube-блогера МК (Мой Компьютер). Обзор удалось сделать на вариант с турбированной системой охлаждения. Такие модели проще размещать в серверных стойках, по этой причине китайские инженеры предпочитают использовать именно их. Однако также рынок заполняют варианты с жидкостным охлаждением.
Ранее в Поднебесной скупали большое количество видеокарт RTX 4090 и выпаивали из них графические процессоры с видеопамятью. Ключевые компоненты устанавливались на подобные печатные платы под турбированную систему охлаждения.
Кстати, оставшиеся "тушки" зачастую оказывались задействованы в мошеннических схемах. Их китайские мастера продают отдельно на том же AliExpress.
Новые печатные платы имеют места для размещения двух комплектов видеопамяти: с фронтальной и тыльной сторон. Вероятно, в ход идут материнские платы 3000-ой линейки.
Во время тестирования шум от системы охлаждения доходил до 65 дБ. Это было вполне ожидаемо, учитывая турбинное исполнение. При этом температуры графического процессора доходили до 71 градуса по чипу и 86 в самой горячей точке. Видеокарта работала на частоте 2,7 ГГц с потреблением в районе 425 Вт.
Всё же данные решения не могут похвастать каким-либо приростом производительности в играх. Как отмечалось ранее, они интересны лишь для работы с требовательными к объёму памяти большими языковыми моделями, для которых они и модифицируются.