По слухам, в AnTuTu новый процессор способен достигать 3,5 миллиона баллов

Как сообщает известный китайский инсайдер, Digital Chat Station, компания MediaTek уже начала тестировать новые чипы Dimensity 9500. Первые испытания в AnTuTu колеблются на уровне 3,5 миллиона баллов. Однако, пока не ясно, сможет ли компания добиться лучших результатов благодаря дополнительной оптимизации.

Dimensity 9500 разработан по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P. Процессор обладает 8-ядерной архитектурой со схемой 1+3+4. В неё входят четыре энергоэффективных ядра, три высокопроизводительных ядра и одно суперядро ARM Cortex-X930 Travis. Последнее будет обладать тактовой частотой более 4 ГГц. Также разработчики оснастили процессор поддержкой технологии Scalable Matrix Extension (SME) от ARM, способствующей более эффективной работе с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Предположительно, MediaTek Dimensity 9500 выйдет на рынок ближе к концу текущего года. Первыми данное решение получат флагманы от OPPO и Vivo. Параллельно с ним будет представлен и Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2. По мнению экспертов, в этом году конкуренция между двумя гигантами будет более ожесточённой, нежели в 2024-ом году.

Ранее подавляющее большинство производителей мобильных устройств сделали выбор в пользу Qualcomm. Даже несмотря на завышенный ценник Snapdragon 8 Elite, он оказался предпочтительней из-за разницы в производительности.