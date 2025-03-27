Однако, американская марка при этом смогла получить больше чистой прибыли

По информации американского издания Bloomberg, китайский автомобильный концерн BYD сумел обойти Tesla по совокупному объёму выручки. По результатам 2024 года компания сумела заработать больше 100 миллиардов долларов. В течение 2025 года компания намерена реализовать 5,5 миллиона автомобилей.

Если сравнивать более точные цифры, то автогигант из Поднебесной сумел собрать 107 миллиардов долларов. Годом ранее компания подучила меньше на 29%. Tesla же продала автомобилей на 97,7 миллиарда долларов. Однако, в случае сравнения чистой прибыли обеих автопроизводителей, американская компания смогла заработать больше — 7,6 миллиардов долларов против 5,64.

Обе марки смогли продать более 1,75 миллиона электромобилей, но выбор Tesla ограничивается исключительно электрокарами, тогда как BYD может предложить в том числе и гибридные версии. Их компания реализовала более 2,5 миллиона единиц.

Как сообщалось ранее, всего BYD хочет продать 5,5 миллиона автомобилей в этом году. При этом 4,7 миллиона из них рассчитывается реализовать на территории Китая. Загружные продажи должны составить 800 тысяч единиц. Однако, неизвестно, как повлияет на планы компании постепенное ужесточение международных торговых воин, где стороны продолжают вводить друг против друга оградительные пошлины и использовать различные рычаги давления.