По словам представителей Paradox Interactive, проект полностью готов, но необходимы некоторые доработки.

Долгое время Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 висела на волоске, и многие даже опасались, что проект может быть полностью закрыт. Однако, совсем недавно стало известно, что игры наконец прошла сертификацию ESRB. Игра по факту запрещена для прохождения пользователям младше 17 лет. В ней будет достаточно много кровопролитных сцен и жестокости. Но главным стало то, что до выхода Bloodlines 2 осталось совсем немного.

Теперь разработчики официально раскрыли, когда стоит ожидать релиза игры. Со слов Марко Берманна, исполнительного вице-президента World of Darkness и исполнительного продюсера Bloodlines 2, игра будет выпущена в октябре 2025 года. Проект, как сообщается, полностью готов и игроделам осталось довести его до идеала, исправив ошибки, проблемы со стабильностью и улучшить производительность.

«Статус игры прямо сейчас таков, что игра закончена. В настоящее время мы сосредоточены на исправлении ошибок, стабильности и производительности, чтобы вы, ребята, получили наилучшие впечатления от игры после её выхода. Bloodlines 2 выйдет в октябре этого года», — заявил Берманн.

Он также призывает пользователей ознакомиться с дневником разработчиков, где можно узнать больше подробностей о новом проекте. В нём описываются и боевые механики, и система проработки персонажей, и некоторые фрагменты сюжета, а также множество всего другого. Помимо этого с ранней версией игры уже ознакомились журналисты издания PC Gamer.