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Zelikman
Энтузиаст запустил Half-Life 2 на видеоадаптере с 8 МБ памяти на борту
Существенно пожертвовав визуальной составляющей удалось добиться 60 кадров в секунду

Автор YouTube-канала Budget-Builds Official решил проверить, удастся ли запустить Half-Life 2 на видеоадаптере Pine Technology's 3D Phantom XP 2800 с 8 МБ видеопамяти на борту. На удивление, эксперимент можно считать удачным.

В момент выхода среди минимальных требований Half-Life 2 значилась GeForce 2 MX с 64 МБ памяти, что в восемь раз больше, чем у модели Phantom XP 2800. При этом энтузиасту удалось запустить игру, хоть и с некоторыми нюансами. Также тестовый стенд предусматривал центральный процессор AMD Athlon 64 и 1 ГБ оперативной памяти. Сам же графический ускоритель был разработан на старом 250-нанометровом техпроцессе. Его энергопотребление составляет всего 3 Вт.

Изначально настройки в игре были выставлены на низкие значения графики с разрешением в 640x480 пикселей. Во время игрового процесса средний показатель кадров находился на уровне 15 FPS, изредка достигая 30 FPS. Однако, это фиксировалось в особенно тёмных места или небольшим помещениях. При этом наблюдались проблемы со стабильностью игры. Периодически фиксировались вылеты и зависания.

Далее специалист потратил несколько часов на оптимизацию игрового процесса. Для этого пришлось отключить отражения, тени, сглаживание и снизить разрешение до 320х240 пикселей с минимальными текстурами. Уже при таком сценарии моментами можно было наблюдать фреймрейт до 60 FPS. Но визуальная составляющая сильно пострадала. Однако, сам факт воспроизведения игры с 3D Phantom XP 2800 оказался впечатляющим, учитывая скромные 8 МБ видеопамяти на борту.

#гейминг #видеоигры #half-life 2
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