Пекин инвестировал очень много средств и ресурсов в области электромобилей. Концерну также придётся отказаться от некоторых совместных проектов с Tesla.

Компания BYD планирует инвестировать 1 миллиард долларов в новое производство с объёмом выпуска 150 000 электрокаров в год. Данные намерения были озвучены в 2023 году, до обострения торговых споров с нынешней администрацией Соединённых Штатов Америки.

Теперь Китай выражает опасения, что передовые разработки в области электромобилей, принадлежащие BYD, крупнейшему мировому производителю, могут быть скопированы американскими автоконцернами, если BYD реализует планы по строительству завода в Мексике. Несмотря на недавнее заявление BYD о готовности к сотрудничеству и обмену технологиями с Tesla в борьбе против автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, правительство Китая намерено препятствовать данному проекту. По имеющимся данным, китайские власти распорядились о приостановке планов BYD по строительству мексиканского завода для проведения проверки, основанной на соображениях национальной безопасности, включая риск промышленного шпионажа со стороны Соединённых Штатов.

Официальные лица полагают, что введение новых тарифов не только увеличит стоимость импорта сырья и деталей в Мексику. Существует значительный риск, что географическая близость к Соединённым Штатам даст американским компаниям, например, Tesla, возможность скопировать передовые технологии BYD. Китайский автоконцерн недавно представил новую архитектуру силовой установки для электромобилей мощностью 1 МВт. Она также включает в себя уникальный компактный двигатель мощностью 580 кВт и аккумуляторную батарею 10C, поддерживающую эту мощную систему.

Как отметил источник, близкий к Министерству торговли, «ключевая проблема для ведомства – географическое положение Мексики относительно США». Теперь, вероятно, Китай опасается, что его передовые разработки в области электромобилей и аккумуляторных технологий, в которые были вложены десятилетия инвестиций, могут оказаться в распоряжении американских автоконцернов.