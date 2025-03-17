По словам представителей компании, всего за 5 минут можно будет увеличить запас хода на 430 км

В BYD подчеркнули, что стремятся к тому, чтобы процесс зарядки электромобилей был сопоставим по скорости с заправкой традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Новая платформа Super e-Platform от BYD использует передовые технологии для полного устранения ключевого препятствия на пути к широкому распространению электромобилей.

В соответствии с новой концепцией, компания намерена развернуть сеть зарядных станций мощностью 1 МВт, которые будут обеспечивать вдвое большую скорость зарядки по сравнению с суперчарджерами Tesla V4. В настоящий момент американский конкурент только тестирует систему с мощностью в 800 кВт.

Первыми моделями, использующими новую силовую установку, станут внедорожник Tang L и седан Han L из линейки Ocean, которые будут представлены в этом месяце. Сверхбыстрая зарядка 10C — не единственное преимущество этой системы. Новая высоковольтная архитектура позволила BYD создать более компактные и мощные электродвигатели, занимающие столько же места, сколько и моторы, используемые в современных автомобилях.

Новый двигатель, выдающий 778 лошадиных сил, способен раскручиваться до 30 511 оборотов в минуту, обеспечивая электромобилям BYD быстрое ускорение до 300 км/ч. Это позволяет, например, внедорожнику Tang L разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Седан Han L демонстрирует еще более впечатляющие результаты, достигая этой отметки за 2,7 секунды, превосходя по скорости Tesla Model 3 Performance и предлагая более быструю зарядку. Кроме того, BYD усовершенствовала системы безопасности своих новых моделей, акцентируя внимание на прочности аккумуляторных батарей, способных выдерживать значительные удары без повреждений.