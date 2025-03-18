Ранее из-за дефицита данные процессоры продавались в 1,5-2 раза дороже.

Практически сразу после релиза процессор AMD Ryzen 7 9800X3D был распродан из-за огромного спроса, что привело к его дефициту и продаже по завышенным ценам. Стоит напомнить, рекомендованная стоимость данной модели 479 долларов. Перекупщики выкупали практически все имевшиеся запасы, а затем реализовывали их на 50 или 100 процентов дороже. Однако ситуация наконец нормализовалась.

Накануне Amazon опубликовала рейтинг самых популярных процессоров, где Ryzen 7 9800X3D оказался на самой вершине, причём почти с трёхкратным отрывом от второго места. На данный момент игровой титан AMD предлагается на различных зарубежных площадках по рекомендованной производителем цене в 479 долларов. Подобно своему предшественнику, Ryzen 7 7800X3D, данная модель пользуется значительным спросом благодаря оптимальному соотношению цены и производительности, особенно в игровых приложениях.

Ryzen 7 9800X3D построен на базе архитектуры AMD Zen 5. Этот восьмиядерный процессор с 16 потоками, хоть и не стал рекордсменом в рабочих задачах, но является самым лучшим решением для геймеров. Он демонстрирует выдающиеся показатели в играх, что обусловлено применением 3D-кэш объёмом 96 МБ. Стандартное энергопотребление этого чипа составляет 120 Вт, а тактовая частота варьируется от базовых 4,7 ГГц до максимальных 5,2 ГГц в режиме разгона.

Ryzen 7 9800X3D не раз оказывался в центре внимания, в том числе из-за сообщений о случаях его выхода из строя при использовании с некоторыми материнскими платами ASRock или MSI. Также недавно произошёл инцидент с поставкой поддельного экземпляра через Amazon, где злоумышленники отправили старый процессор AMD FX вместо топового решения для гейминга.