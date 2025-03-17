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Zelikman
Oppo сумела реализовать в Find X8S более тонкие рамки, чем у iPhone 16 Pro Max
В компании заявляют, что это стало возможным благодаря инновационной технологии дисплея собственной разработки

В апреле Oppo планирует представить ряд новинок, среди которых ожидается Find X8S. Его дебют состоится одновременно с Find X8 Ultra. По имеющимся сведениям, это будет компактный аппарат с экраном диагональю 6,31 дюйма.

Менеджер по продуктам линейки Find компании Oppo, Чжоу Ибао, продемонстрировал ультратонкие рамки Find X8S. По его словам, в новом устройстве реализована инновационная технология дисплея собственной разработки. Данная технология, как утверждается, позволила Oppo превзойти ожидания и достичь размера рамки около одного мм. Согласно просочившимся ранее данным, Find X8S, как ожидается, получит 6,31-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Утверждается, что в основе этого телефона будет лежать еще не анонсированный MediaTek чип Dimensity 9400+. Аккумулятор смартфона будет иметь ёмкость в 5700 мАч. На борту будет поддержка магнитной беспроводной зарядки на 50 Вт и быстрая зарядка по проводу на 80 Вт.

Хотя точные параметры рамки официально не разглашались, Чжоу продемонстрировал, насколько узкими получились рамки Find X8S, сравнив их с iPhone 16 Pro Max. Судя по всему, грядущий флагман Oppo оказался в выигрышном положении. На представленном изображении видно, что телефон Oppo обладает более тонкими рамками, чем топовый флагман Apple, что является весьма впечатляющим результатом.

В плане фотовозможностей, источники сообщают о наличии на задней панели 50-мегапиксельного основного сенсора, дополненного 50-мегапиксельным телеобъективом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Помимо прочего, телефону приписывают наличие физической кнопки, аналогичной кнопке «Действие», тонкий и легкий корпус, а также соответствие стандартам защиты IP68/69.

#смартфоны #гаджеты #oppo #iphone 16 pro max #find x8s
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