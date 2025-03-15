Сообщается, что компания провела модернизацию своего парка СИМ и улучшила защиту идентификации пользователя.

В российской столице дан старт очередному сезону аренды электросамокатов и велосипедов. Согласно информации, предоставленной департаментом транспорта Москвы, в распоряжении горожан и туристов в настоящий момент находится 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч велосипедов. Представители ведомства подчёркивают, что интерес к двухколёсном транспорту неуклонно растёт год от года.

Вдобавок компания Яндекс Go представила в Москве и Подмосковье обновлённые самокаты собственной разработки. Общий парк модернизированных средств передвижения насчитывает более 30 тысяч единиц. Одной из ключевых особенностей нового самоката является интеллектуальная кнопка, избавляющая от необходимости использовать телефон и открывать приложение. Теперь для начала поездки достаточно нажать и удерживать кнопку в течение нескольких секунд, в это время происходит синхронизация IoT-модуля с телефоном посредством Bluetooth-соединения.

Также получили некоторые улучшения сами самокаты. Теперь они оборудованы боковыми световыми сигналами торможения и фонарём для ночных поездок, освещающим до 10 метров. Вдобавок, будут предотвращаться попытки аренды самокатов лицами, не достигшими совершеннолетия. Для этого внедряется обязательная верификация через портал mos.ru.

Ранее сообщалось, что в Министерстве транспорта в разрабатываются изменения в правила дорожного движения, которые установят дополнительные нормы для пользователей электросамокатов. В частности, планируется укрепить приоритет пешеходов в случаях, когда пользователи самокатов передвигаются по одной с ними территории.