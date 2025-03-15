По информации источника, универсальная операционная система увидит свет уже в ближайшем будущем.

Перспектива обладания полноценной рабочей станцией на SteamOS становится всё более реальной. Появились сведения о том, что эта удобная и геймерски-ориентированная операционная система скоро станет доступна и для обычных компьютеров.

Стоит отметить, что официального анонса пока не было. Однако, утечки информации указывают на скорый выход SteamOS. Один из источников X (Ранее Twitter) заявил, что SteamOS почти готова. В обсуждении он подтвердил, что речь идёт о релизе SteamOS для настольных ПК, и, судя по его сообщению, запуск не за горами.

Данная платформа хорошо показала себя на Steam Deck. Перспектива появления Linux-системы с подобным функционалом на обычных ПК кажется вполне логичной. Хотя официальных заявлений о релизе SteamOS на ПК не было, судя по всему, компания осведомлена о высоком интересе пользователей к этой возможности.

По данным источника, Valve планирует широкий публичный релиз SteamOS. Если эта информация подтвердится, пользователи получат возможность заменить Windows на SteamOS. Платформа, изначально разработанная с акцентом на простоту, предлагает более чистый и безопасный пользовательский опыт по сравнению с Windows 11, которая может интенсивно использовать системные ресурсы.

Несмотря на некоторые компромиссы, интеграция Proton позволяет многим играм и программам демонстрировать производительность, сопоставимую с Windows. Таким образом уменьшается разница в функционале и совместимости между двумя операционными системами.