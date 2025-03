Copilot for Gaming будет давать советы и выводить подсказки прямо во время игрового процесса.

Microsoft рассматривает использование ИИ для тренировки и совершенствования навыков геймеров. Эта функция является одной из ключевых в новом Copilot for Gaming от Microsoft.

Copilot for Gaming предлагает несколько полезных опций, в частности, возможность обучать игроков, предоставляя советы и тактики. Кроме того, он помогает экономить время, напоминая игроку о том, где он остановился в игре, если давно в неё не играл. Главная цель Copilot for Gaming – создание более плавного и персонализированного игрового опыта. Представила этот инструмент Фатима Кардар, вице-президент Xbox по игровому ИИ, в подкасте Official Xbox.

По словам Кардар, главная задача Copilot for Gaming, это дать пользователям возможность сразу же погрузиться в игровой процесс. Разработчики надеются, что Copilot for Gaming позволит геймерам уделять больше времени непосредственно играм, а не второстепенным вещам.

Предполагается, что игроки смогут получать подсказки, адаптированные к конкретной ситуации, в которой они оказались. Например, если игрок испытывает трудности с победой над боссом, он сможет обратиться к Copilot for Gaming за советом, и тот может предоставить руководство по прохождению.

Геймер может спросить, что можно сделать с собранной в Minecraft древесиной. Copilot подсказывает, что из неё можно изготовить доски.

Принцип работы не похож на подсказки, предлагаемые на PS5, однако, цель остаётся той же. Игрок сталкивается с затруднением в игре и Copilot, как и система советов, помогает ему преодолеть препятствие. При разработке этой функции особое внимание уделялось её ненавязчивости. Как отмечает Кардар, суть не просто в помощи ИИ, а в его своевременном появлении. Copilot for Gaming должен быть максимально деликатным.

Игрокам предоставляется полный контроль над этой функцией, позволяя использовать её по желанию. Первоначально Microsoft запустит её для участников программы Xbox Insiders и она будет доступна только на мобильных устройствах. В дальнейшем планируется расширение доступности на другие устройства.