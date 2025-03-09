Устройства имеют разрешение 4K, поддержку искусственного интеллекта и пиковую яркость от 2000 до 3000 кд/м².

В последнее время внимание потребителей все чаще привлекают телевизоры бренда Hisense. Не так давно компания представила в Китае обновленные линейки телевизоров E8Q и E8Q Pro, выделяющиеся применением Mini-LED подсветки, улучшенной частотой развертки и интеллектуальными функциями. Диапазон размеров экрана представлен моделями от 65 до 100 дюймов.

В серии E8Q используется процессор обработки изображения Hisense H6 с поддержкой ИИ, обеспечивающий частоту обновления до 330 Гц, а также технология U+ Mini LED. Эти модели поддерживают 98% цветового охвата DCI-P3, совместимы с HDR10+ и функционируют на платформе Android 14 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Максимальная яркость телевизоров этой серии достигает 2000 кд/м²

В основе линейки E8Q Pro лежит усовершенствованная платформа на базе процессора H7 с ИИ, обеспечивающая улучшенную обработку динамичных сцен и контрастности. Дисплеи этой серии охватывают 90% цветового пространства BT.2020. Модели E8Q Pro отличаются повышенной пиковой яркостью до 3000 кд/м² и усовершенствованной системой локального затемнения, что значительно улучшает качество HDR контента.

Обе серии поддерживают разрешение 3840х2160, характеризуются высокой яркостью и соответствуют классу энергоэффективности первого уровня. Для подключения внешних устройств предусмотрены порты HDMI 2.1, обеспечивающие поддержку игр с минимальной задержкой.

Стоимость телевизоров линейки E8Q стартует от 1040 долларов за вариант на 65 дюймов и заканчивается 3185 долларами за 100-дюймовую конфигурацию. В свою очередь, серия E8Q Pro предлагается по цене в 1885 долларов с диагональю 75 дюймов. За модель на 100 дюймов просят уже 3880 долларов. На данный момент Hisense не предоставила информацию о сроках появления серий E8Q и E8Q Pro на международном рынке.