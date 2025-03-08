Отрывки стрима сразу же разлетелись по различным социальным сетям. Теперь пользователь может получить пожизненный бан от EA или повестку в суд.

Старт закрытого тестирования Battlefield Labs от Electronic Arts был защищён строгим соглашением о конфиденциальности (NDA). Однако, один из участников (anto_merguezz) нарушил его условия, транслируя игровой процесс на Twitch, раскрывая тем самым конфиденциальную информацию. Кадры игры мгновенно распространились в Reddit и Twitter, демонстрируя ранний взгляд на проект, который, по всей видимости, возвращается к классическим механикам Battlefield с улучшенной системой разрушений и передвижения.

В опубликованном игровом процессе показаны городские сражения на детально проработанной карте. Система разрушений выглядит заметно улучшенной, что является давним запросом поклонников, после ограниченных разрушений в Battlefield 2042. В одном из постов на Reddit, содержащий утечку кадров, геймеры отметили сходство с Battlefield 3 и Battlefield 4. Отзывы указывают на плавную смену позиций между бегом и неподвижностью персонажа, что выгодно отличает игру от предыдущих частей серии. Многие также обратили внимание на пользовательский интерфейс, в котором прослеживаются черты Battlefield 5 и Battlefield 4, хотя некоторые сочли его перегруженным. В целом, первые впечатления об игре в основном благоприятные.

Ожидаемо, не обошлось и без недовольных. Значительное число поклонников, не получивших приглашения на тестирование, выразили опасения, что утечки приведут к ужесточению правил конфиденциальности или сокращению числа будущих тестовых периодов. Electronic Arts пока не комментировала ситуацию, однако, судя по прошлым прецедентам, виновник утечки может столкнуться с санкциями, от блокировки учетной записи до судебного преследования.

Ранее издатели использовали жалобы для удаления несанкционированных материалов, но учитывая масштаб распространения контента, полное его удаление представляется маловероятным.