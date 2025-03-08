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Zelikman
В MSI прокомментировали слухи об отзыве видеокарт RTX 5090
Компания обвинила недобросовестного ритейлера в клевете и сообщила, что никаких проблем с перегревом нет.

Владельцы Nvidia RTX 5090 уже испытывали беспокойство из-за сообщений о плавящихся разъёмах питания и поломках. Информация KitGuru от клиента указывала на отзыв карт MSI из-за проблем безопасности. Однако, позже ритейлер, продавший RTX 5090, решил отказаться он данного объявления. Теперь MSI прояснила ситуацию, исключив возможность отзыва.

Слухи об отзыве возникли после приобретения MSI RTX 5090 Suprim покупателем у голландского продавца. Перед отправкой видеокарты продавец проинформировал его о невозможности выполнения заказа. Клиентская поддержка заявила, что пять предыдущих экземпляров были отозваны из-за потенциальной пожароопасности. KitGuru подтвердил наличие заказа, но руководитель магазина не обнаружил подтверждающих электронных писем.

Несмотря на последующую отправку RTX 5090 покупателю, данный случай вызвал интерес у MSI. В ответ на клеветнические заявления, компания осудила Uw Game Specialist, подчеркнув их неофициальный статус. MSI подчеркнула, что возврат графического процессора Nvidia Blackwell не планируется.

«Этим заявлением мы хотели бы прояснить, что эти обвинения абсолютно ложны, что никакая программа отзыва не проводится, и что наши продукты не представляют такого риска. Кроме того, мы хотели бы указать, что этот ритейлер не является одним из партнеров MSI, и мы не работаем с ними», — говорится в сообщении MSI.

Невзирая на опровержения MSI, вокруг RTX 5090 продолжаются дискуссии. Владельцы RTX 4090 столкнулись с проблемой плавления разъёмов питания, что заставило их искать альтернативные решения 12 В-2x6. Это не стало гарантией отсутствия аналогичных проблем у новой модели. В ряде случаев причиной поломок стал перегрев самих видеокарт, а не кабелей. Более того, некоторые RTX 5090 были выпущены с недостающим количеством ROP, что негативно сказалось на производительности.

Несмотря на все сложности, RTX 5090 остаётся самым востребованным графическим процессором 5000-й серии. В то время как многие современные видеокарты Nvidia просто труднодоступны, RTX 5090 по-прежнему редко появляется в продаже. После оформления заказа, его отмена, по любой причине, превращается в настоящую проблему.

#nvidia #видеокарты #технологии #msi #rtx 5090
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00:41
Хочу RTX5010)))
Ожидается выход RTX 5060 с 8 ГБ VRAM по цене $299
Antoha Hoy
00:39
Да, отличная видюха будет, лучше чем у большинства тут
Ожидается выход RTX 5060 с 8 ГБ VRAM по цене $299
Antoha Hoy
00:38
Я думаю ты выпил, так что вряд ли это совпадение
Задержки в поставках покупателям Xiaomi SU7 увеличились по сравнению с прошлым годом
vl
00:29
энвидии до сих пор припоминают 3060 с 12 гб памяти, когда видят новинки со всего лишь 8 гб видеопамяти. Они потом конечно исправились и выпустили 3060 с 8 гб.
Ожидается выход RTX 5060 с 8 ГБ VRAM по цене $299
smash526
00:25
+5 за новости про Симферополь :)
В Крыму построят новую железную дорогу
Sanjar Nurutdinov
00:16
И когда это Израиль приобрел F-22?? Их уже больше 10 лет вообще не производят!!
TWZ: В США провели летные испытания истребителей F-22 с новыми датчиками
linux4ever
00:11
В итоге на черном рынке USDT на 2 рубля подешевел 😭😭😭
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Петр Романов
23:57
Дело не в том, что себе может позволить Илон Маск, в том что ему достаточно и этого на сегодня. И это разумно.
Игровой ПК Илона Маска оснащен видеокартой RTX 4060 и ультрашироким монитором Samsung Odyssey G9
Cowboy Huggies
23:46
Это маркетинг называется.
Ожидается выход RTX 5060 с 8 ГБ VRAM по цене $299
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