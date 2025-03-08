Компания обвинила недобросовестного ритейлера в клевете и сообщила, что никаких проблем с перегревом нет.

Владельцы Nvidia RTX 5090 уже испытывали беспокойство из-за сообщений о плавящихся разъёмах питания и поломках. Информация KitGuru от клиента указывала на отзыв карт MSI из-за проблем безопасности. Однако, позже ритейлер, продавший RTX 5090, решил отказаться он данного объявления. Теперь MSI прояснила ситуацию, исключив возможность отзыва.

Слухи об отзыве возникли после приобретения MSI RTX 5090 Suprim покупателем у голландского продавца. Перед отправкой видеокарты продавец проинформировал его о невозможности выполнения заказа. Клиентская поддержка заявила, что пять предыдущих экземпляров были отозваны из-за потенциальной пожароопасности. KitGuru подтвердил наличие заказа, но руководитель магазина не обнаружил подтверждающих электронных писем.

Несмотря на последующую отправку RTX 5090 покупателю, данный случай вызвал интерес у MSI. В ответ на клеветнические заявления, компания осудила Uw Game Specialist, подчеркнув их неофициальный статус. MSI подчеркнула, что возврат графического процессора Nvidia Blackwell не планируется.

«Этим заявлением мы хотели бы прояснить, что эти обвинения абсолютно ложны, что никакая программа отзыва не проводится, и что наши продукты не представляют такого риска. Кроме того, мы хотели бы указать, что этот ритейлер не является одним из партнеров MSI, и мы не работаем с ними», — говорится в сообщении MSI.

Невзирая на опровержения MSI, вокруг RTX 5090 продолжаются дискуссии. Владельцы RTX 4090 столкнулись с проблемой плавления разъёмов питания, что заставило их искать альтернативные решения 12 В-2x6. Это не стало гарантией отсутствия аналогичных проблем у новой модели. В ряде случаев причиной поломок стал перегрев самих видеокарт, а не кабелей. Более того, некоторые RTX 5090 были выпущены с недостающим количеством ROP, что негативно сказалось на производительности.

Несмотря на все сложности, RTX 5090 остаётся самым востребованным графическим процессором 5000-й серии. В то время как многие современные видеокарты Nvidia просто труднодоступны, RTX 5090 по-прежнему редко появляется в продаже. После оформления заказа, его отмена, по любой причине, превращается в настоящую проблему.