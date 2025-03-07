Продавец разослал своим клиентам письмо, в котором сообщил об отмене заказов на все видеокарты данной линейки.

Нидерландский ритейлер Your Game Specialist уведомил клиентов по электронной почте об отзыве Nvidia крупной партии видеокарт из-за проблем с безопасностью. Из письма следует, что причина отзыва, скорее всего, связана с риском возникновения пожара, а не с обнаруженными ранее дефектными GPU, где недостающие блоки ROP существенно снижают производительность.

«Nvidia отзывает большое количество видеокарт из-за различных проблем с безопасностью. В настоящее время у нас на складе есть пять единиц этой модели, но все они должны быть возвращены из-за повышенной пожароопасности. В этой ситуации мы никому не отдаём предпочтение; ко всем клиентам мы относимся одинаково, исходя из рейтинга при предварительном заказе или заказе видеокарт», — говорится в письме.

Ранее, в середине февраля, видеоблогер Buildzoid выпустил ролик, в котором указал на сокращение Nvidia числа шунтирующих резисторов в кабеле, поставляемом с RTX 5090. Это может привести к неправильному регулированию мощности, подаваемой на графический процессор по отдельным линиям.

Предполагается, что именно этот дефект спровоцировал случаи возгорания первых партий RTX 5000 из-за расплавления коннекторов питания. Der8auer ранее анализировал аналогичную ситуацию, выявив неравномерное распределение энергии по проводам кабеля, где по одному проводу проходило вдвое больше энергии, чем следовало, вызывая перегрев и оплавление разъёмов.

Удивляет отсутствие официальных заявлений. Сама MSI не располагала информацией о предполагаемом отзыве. Nvidia пока также не делала никаких публичных заявлений.